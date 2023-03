Amebe: cosa sono e quali malattie provocano?

Le amebe sono organismi unicellulari che presentano forma varia e non stabile, grazie alla loro capacità di cambiare conformazione , principalmente estendendo e ritraendo gli pseudopodi (cioè "falsi piedi", estroflessioni temporanee utilizzate per il movimento ameboide e la fagocitosi ).

Caratteristiche

Le amebe sono organismi unicellulari che si muovono strisciando sul substrato, utilizzando pseudopodi , e si nutrono per fagocitosi o pinocitosi. Una delle caratteristiche più particolari è che l'ameba riesce a mutare continuamente forma a causa del loro citoplasma privo di scheletro.

Classificazione delle Amebe

La tassonomia delle amebe è piuttosto complessa. Un naturalista tedesco, August Johann Rösel von Rosenhof, registrò la prima ameba conosciuta nel 1755 come "der kleine Proteus" (cioè il piccolo Proteus, come il dio del mare mutaforma della mitologia greca), simile nell'aspetto a quella ora conosciuta come Amoeba proteus. La classificazione tradizionale collocava le amebe nel gruppo Sarcodina in base alla morfologia e le suddivideva ulteriormente in Rhizopodea e Actinopodea, a seconda del tipo di pseudopodi. Tale classificazione era ampiamente accettata e utilizzata perché conveniente e all'epoca non esisteva alcun sistema alternativo.

Tuttavia, studi filogenetici molecolari che utilizzano geni marcatori come l'RNA ribosomiale (rRNA 18S) hanno dimostrato che Sarcodina non è un gruppo monofiletico, quindi le amebe sono ampiamente distribuite nella filogenesi degli eucarioti e mostrano una grande diversità. Per semplificare, oggi le amebe vengono generalmente raggruppate nel clade degli amebozoi.

Struttura dell'Ameba

L'ameba ha fondamentalmente 3 componenti principali: il citoplasma, lo strato plasmatico e il nucleo. Il citoplasma può essere separato in 2 strati: l'ectoplasma esterno e l'endoplasma interno. Lo strato di plasma è uno strato estremamente fragile, a due strati, costituito da proteine ​​e lipidi.

La maggior parte delle amebe presenta i seguenti elementi:

Lo sviluppo e la locomozione avvengono utilizzando pseudopodi , dove il citoplasma spinge lo strato di plasma (membrana a doppio strato estremamente sottile, costituita da particelle proteiche e lipidiche) verso l'esterno o verso l'interno, formando proiezioni simili a dita. Le amebe non sono le uniche cellule che si muovono così: anche i globuli bianchi del nostro sistema immunitario lo fanno, per esempio.

. L'ameba contiene anche altri organelli cellulari come un vacuolo contrattile, mitocondri, apparato di Golgi e globuli di grasso.

La vita di un'ameba dura in media 2 giorni, ma poiché si divide per scissione binaria, le cellule figlie risultanti sono equivalenti alla sua cellula madre, quindi in effetti l'ameba può essere definita immortale.

In condizioni sfavorevoli, l'ameba può sostanzialmente trasformarsi in una sorta di "palla schermata", chiamata cisti microbica. In condizioni favorevoli, può nuovamente trasformarsi nel suo stadio di trofozoite e ricominciare a nutrirsi.