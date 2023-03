Ameba Mangia Cervello (Naegleria fowleri): sintomi, come si contrae e dove si trova

Naegleria fowleri è un'ameba a vita libera identificata come agente patogeno del sistema nervoso centrale, allo stesso modo di Acanthamoeba spp., Sappinia spp., Parava hlkampfia francinae e Balamuthia mandrillaris.

Questo patogeno ha la peculiarità di penetrare nell'organismo attraverso il naso ; una volta raggiunto il cervello, la Naegleria fowleri è responsabile di un'infezione del sistema nervoso centrale ( SNC ) estremamente pericolosa, come è possibile intuire dal termine "mangia cervello" che gli è stato attribuito.

Naegleria fowleri , comunemente chiamata " ameba mangia cervello ", è un organismo vivente unicellulare , che vive nel suolo e nelle sorgenti di acqua dolce calda, come laghi, fiumi e sorgenti termali.

Dove si trova?

Naegleria fowleri vive nelle acque dolci e calde e nel suolo di tutto il Mondo; si tratta di un organismo termofilo, che prolifera meglio a temperature elevate (fino a 46°C). Gli scienziati hanno testato le temperature dell'acqua di laghi e fiumi collegati ad alcuni casi di infezioni da ameba mangia cervello e le temperature riscontrate erano generalmente superiori a 26°C. Tuttavia, è possibile che le amebe riescano a vivere in acqua anche a temperature inferiori.

Ameba Mangia Cervello: dove si trova?

L'ameba mangia cervello si trova in:

Acqua dolce calda, come laghi e fiumi

Acqua geotermica (naturalmente calda), come le sorgenti termali

Scarico di acqua calda da centrali elettriche o industriali

Fonti di acqua potabile geotermica (naturalmente calda) non trattata

Piscine, surf park o altri luoghi ricreativi che non sono adeguatamente puliti, mantenuti e disinfettati o non contengono abbastanza cloro

Acqua di rubinetto

Scaldabagno

Suolo, compresi i sedimenti sul fondo di laghi, stagni e fiumi

Naegleria fowleri NON si trova in acqua salata, come l'oceano.