Alzheimer: i dati degli smartphone possono favorire la diagnosi?

Lo studio è stato condotto da un team di esperti del centro di ricerca The German Center for Neurodegenerative Diseases e dell'Università tedesca Otto von Guericke di Magdeburgo (Germania) ed è stata pubblicato sulla rivista PLOS Digital Health.

Se non ricordavano la posizione, avevano la possibilità di riaprire nuovamente la mappa, ma il numero di volte in cui attivavano questa funzione di aiuto veniva registrato per ogni percorso. Su ogni luogo era posizionato un codice QR, che doveva essere scansionato con la fotocamera del telefono una volta che il partecipante era arrivato alla destinazione.

Tutti i volontari sono stati invitati a eseguire un compito di orientamento mobile, una sorta di caccia al tesoro: guidati da una speciale applicazione installata su uno smartphone, dovevano trovare una serie di posizioni e punti di interesse, in una sequenza logica predeterminata, lungo un breve percorso nel campus medico dell'università di Magdeburgo, mentre i loro dati GPS venivano registrati (come latitudine e longitudine).

Che cosa hanno scoperto i ricercatori?

Analizzando tutti i dati raccolti, gli autori hanno scoperto che i soggetti giovani hanno mostrato una prestazione complessiva migliore rispetto ai gruppi più anziani, dimostrando che l'orientamento è sensibile al cambiamento dell'età. Le differenze tra anziani sani e pazienti con SCD erano più sfumate, ma è emerso che questi ultimi hanno compiuto un numero maggiore di brevi soste durante il percorso.

Gli esperti hanno quindi concluso che dati degli smartphone raccolti durante un breve compito di orientamento nel mondo reale possono aiutare a identificare lievi cambiamenti cognitivi nei pazienti con SCD, il cui rischio di sviluppare demenza in futuro è elevato.

"I marcatori digitali, estratti dai dati dello smartphone acquisiti durante un'attività di orientamento nell'ambiente che ha richiesto meno di mezz'ora per essere completata, sono suggeritivi dello stato di salute cognitiva negli anziani. I risultati del nostro studio sono un punto di partenza per determinare come i dati dello smartphone, acquisiti durante compiti di orientamento nel mondo reale, possano essere utilizzati per la valutazione del deterioramento cognitivo nel contesto della demenza" hanno affermato gli autori. Questo studio "è la prova che tecnologie digitali come le app offrono possibilità completamente nuove per valutare il funzionamento cognitivo in condizioni realistiche. In futuro, ciò potrebbe aiutare a rilevare cambiamenti cognitivi sottili e, quindi, precursori di demenza prima che si manifestino".

Ovviamente ora serviranno nuove indagini, ma queste scoperte sono importantissime per sviluppare in futuro strumenti per la diagnosi precoce di demenza e di Alzheimer.