Farmaco contro l'Alzheimer: Cos'è e Come Funziona l'Aducanumab

Negli Usa, infatti, la Food and Drugs Administration (Fda) ha dato il via libera a un farmaco contro l' Alzheimer : l'Aducanumab.

Una grande notizia, in questi giorni, sta tenendo banco nel mondo della medicina, e non riguarda il Covid.

La scoperta

Una decisione giunta dopo vent'anni di buchi nell'acqua e insuccessi della ricerca in questo campo, che si pone come un faro di speranza per tutti i pazienti sparsi nel mondo.

La terapia è stata messa a punto da Biogen e pare abbia le potenzialità per rallentare il decorso della malattia nelle sue fasi iniziali.

Le controversie

La terapia non è stata tentata su pazienti in uno stato avanzato, ed è stata la stessa Fda ad ammettere che questa approvazione abbia generato pareri discordanti all'interno della comunità scientifica, pur concludendo che, secondo le loro valutazioni, i benefici per i pazienti con Alzheimer trattati con l'Aducanumab supererebbero i rischi della terapia.

L'importante decisione della Fda non mette quindi d'accordo tutti. Anzi, è stata presa nonostante la commissione di consiglieri indipendenti competente per le malattie nervose dell'Fda, insieme ad altri specialisti, avesse espresso parere contrario all'autorizzazione del farmaco.

Secondo questi ultimi, infatti, non ci sarebbero prove sufficienti per dimostrare che il farmaco possa davvero aiutare i pazienti a sconfiggere la malattia.

Anche per questo, la Fda ha posto delle condizione a questa approvazione, ovvero che l'azienda produttrice, Biogen, conduca ulteriori test clinici, visto che i risultati della prima fase di sperimentazione sono stati giudicati incompleti.