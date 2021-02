Alzheimer: Assistenza Sanitaria Gratuita ai Malati

Assistenza Sanitaria a Carico del SSN

I costi delle prestazioni sociosanitarie a rilevanza sociale, come ad esempio quelle relative alle terapie riabilitative, necessarie e di fondamentale importanza per i malati di Alzheimer, ma anche per i pazienti affetti da demenza senile di grado elevato, dovranno essere a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e non gravare sulle tasche dei parenti dei malati. Lo ha stabilito di principio una sentenza del Tribunale di Firenze in merito al pagamento delle rette delle RSA e delle strutture di ricovero convenzionate a carico dei parenti dei malati di Alzheimer, resa nota all'associazione Konsumer per la difesa dei diritti dei consumatori.

L'esperienza di assistere e vivere a fianco di una persona malata di Alzheimer o altre patologie degenerative, come la demenza senile, è particolarmente difficile da gestire nel quotidiano, spesso traumatizzante per i familiari. Con il progredire della malattia, la perdita di memoria si acutizza e improvvisamente anche riconoscere i propri mariti o mogli o figli diventa impossibile. Si rende necessaria continua assistenza socio-sanitaria e medica. In ogni famiglia in cui è presente un malato di Alzheimer, ciò si traduce con la conciliazione tra l'assistenza e le dinamiche del quotidiano, alle quali si aggiungono le spese economiche da sostenere relative al pagamento delle rette nelle case di cura abilitate.

Progressione della malattia e assistenza continua

Con il progredire della malattia, le funzioni cognitive vengono meno. Il morbo di Alzheimer influisce, infatti, sulle capacità di una persona di svolgere le più semplici attività quotidiane, andando a colpire aree cerebrali che controllano funzioni come la memoria, il pensiero, la parola. L'esordio della malattia è spesso subdolo e sottovalutato. Con il suo progredire, però, l'individuo ha difficoltà a svolgere le normali funzioni quotidiane, dimentica facilmente (in particolare eventi recenti e nomi di persone), ha difficoltà di linguaggio e può anche mostrare disturbi comportamentali.

In alcuni soggetti colpiti da morbo di Alzheimer, nelle fasi più gravi e avanzate, si possono manifestare anche allucinazioni, disturbi dell'alimentazione, incontinenza e difficoltà di deambulazione.