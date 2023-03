L'alterata glicemia a digiuno o IFG (acronimo di Impaired Fasting Glucose ) è una condizione in cui i livelli di glucosio nel sangue , rilevati a digiuno da almeno otto ore, superano per eccesso il limite di normalità pur rimanendo al di sotto dei valori che sanciscono lo stato diabetico.

Rischi per la Salute

L'alterata glicemia a digiuno si accompagna ad insulino-resistenza e ad un aumento del rischio cardiovascolare; può inoltre evolvere in diabete mellito di tipo II conclamato, con un rischio del 50% che tale progressione si manifesti nel decennio successivo alla diagnosi.

L'alterata glicemia a digiuno è un monito che ci ricorda due cose molto importanti. La prima è che il diabete mellito di tipo II non colpisce all'improvviso, ma nella maggior parte dei casi, se non sempre, passa per una condizione reversibile e non propriamente patologica che dura degli anni. Questa condizione, che possiamo identificare nell'alterata glicemia a digiuno, non dà sintomi particolari, motivo per cui dopo il quarantacinquesimo compleanno, specie in presenza di sovrappeso e familiarità per la patologia, è necessario sorvegliare con una certa attenzione la propria glicemia. Se tale accertamento risulta negativo il test va ripetuto dopo tre anni.

Per la popolazione ad alto rischio (stati pre-diabetici, familiarità per diabete mellito, sindrome metabolica, ipertensione, iperlipidemia, madri di neonati macrosomici), invece, le indagini diagnostiche dovrebbero essere prese in considerazione più precocemente ed essere eseguite con una frequenza almeno annuale.