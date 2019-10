Alopecia da Stress: Cos’è e Perché si Manifesta?

Generalità

L'alopecia da stress (nota anche come alopecia psicogena) è una forma di perdita di capelli che si manifesta in concomitanza a periodi particolarmente stressanti dal punto di vista fisico e/o psicologico.

Shutterstock

La caduta di capelli da stress comporta un diradamento progressivo e caratteristico, in seguito al quale il cuoio capelluto diventa visibile, soprattutto nell'area che si estende dall'attaccatura frontale al vertice della testa.

Le cause non sono ancora del tutto note, ma sono state ipotizzati vari meccanismi eziologici per spiegare questa manifestazione stress correlata. In primo luogo, è noto che la tensione psico-fisica sia capace d'indurre la liberazione di alcune sostanze, dette neuro peptidi, in grado di tradursi in un'aumentata caduta dei capelli. Inoltre, è stato evidenziato che i nervi presenti intorno al follicolo, sotto effetto dello stress, liberano dei mediatori dell'infiammazione che inibiscono la crescita del fusto capillare.

Alcuni dati clinici indicano che generalmente l'alopecia da stress si presenta dopo 2-4 mesi dall'evento stressante, ma la caduta dei capelli dovrebbe attenuarsi non appena i fattori scatenanti scompaiono. Per questo, se si riconosce il fenomeno è possibile intervenire sulle cause con trattamenti locali e, qualora fosse necessario, generali (previo consiglio del medico) adeguati al proprio caso. La corretta gestione dell'alopecia da stress può riportare la situazione alla normalità in un tempo relativamente breve.