Allergie Correlate al Sesso: Quali Sono e Come Interpretare i Segnali

Come con qualsiasi altra allergia, alcune persone possono avere un lieve raffreddore , mentre altre possono andare in shock anafilattico . Ecco uno panoramica di 5 allergie correlate al sesso e dei relativi segni a cui si dovrebbe prestare attenzione:

Sebbene siano relativamente rare, queste risposte anomale ed eccessive del sistema immunitario sono possibili e vengono innescate da diversi allergeni a cui si può risultare esposti nel corso dell'attività intima. La maggior parte delle persone suppone che queste reazioni allergiche possano essere causate dall'uso di un preservativo in lattice , che probabilmente rappresenta la causa più comune. Altre cause includono l'allergia al liquido seminale (sperma) e la rinite vasomotoria causata da forti emozioni legate al sesso.

Le allergie correlate al sesso possono essere difficili da riconoscere poiché l'attività comporta di per sé: aumento della frequenza cardiaca e della sudorazione, arrossamento o formicolio della pelle e cambiamento del respiro che diventa profondo. Pertanto, le risposte allergiche lievi durante il sesso possono passare inosservate, sebbene reazioni più gravi, tra cui l' orticaria e l' angioedema , così come i sintomi di asma e anafilassi , siano difficili da ignorare.

Non esiste una soluzione permanente per questa sindrome. Di solito, i sintomi persistono da tre a sette giorni prima di regredire spontaneamente.

In caso di disagio e prurito dopo il sesso, è possibile testare un preservativo latex free, realizzato con materiali ipoallergenici almeno per una settimana o due. Se i sintomi si attenuano, è probabile esista un'ipersensibilità al lattice.

L'allergia al lattice è probabilmente la causa più comune di reazioni allergiche durante il sesso: si stima che il 6% della popolazione generale ne soffra, nonostante la maggior parte di queste persone non ne sia consapevole. Le reazioni allergiche al lattice potrebbero interessare sia il maschio, che la femmina che entrano a contatto con il preservativo in lattice.

In alternativa, è possibile aumentare il tempo dedicato ai preliminari per dare al corpo più tempo per lubrificarsi naturalmente.

I lubrificanti possono alleviare il dolore e aumentare il piacere sessuale , ma nelle persone che ne sono allergiche possono causare prurito, sensazione di bruciore, orticaria o persino shock anafilattico. Se si verifica spesso uno di questi sintomi dopo aver utilizzato un lubrificante , è consigliabile optare per un prodotto diverso tra quelli disponibili sul mercato. Fondamentalmente, esistono lubrificanti a base di olio, a base d'acqua ed a base di silicone; nel caso si avesse una pelle sensibile , assicurarsi di utilizzare un prodotto che contenga la minor quantità o che non contenga sostanze chimiche.

Allergia allo Sperma

Secondo l'International Society for Sexual Medicine, un'allergia allo sperma (nota anche come ipersensibilità al plasma seminale) è una rara reazione allergica alle proteine presenti nel liquido seminale.

Più nel dettaglio, a provocare la reazione allergica è il "plasma seminale umano" (HSP), termine utilizzato per indicare i componenti del seme umano diversi dagli spermatozoi.

L'allergia allo sperma si presenta come una tipica risposta allergica localizzata (i sintomi sono solitamente osservati sulla vulva o all'interno del canale vaginale) o sistemica. I sintomi più comuni includono arrossamento, gonfiore, dolore, prurito e sensazione di bruciore nella vagina che, di solito, inizia circa 10-30 minuti dopo il contatto con lo sperma. Tuttavia, i sintomi non sono limitati solo ai genitali: si potrebbero sperimentare orticaria e angioedema in qualsiasi parte del corpo che viene a contatto con lo sperma.

In alcuni casi, le persone possono avere una reazione grave e sviluppare dei problemi di respirazione o uno shock anafilattico, evenienza pericolosa per la vita.

La diagnosi può comportare test cutanei con il liquido seminale del partner presso un allergologo o il dosaggio delle IgE specifiche (PRIST e RAST).

Il trattamento include l'evitamento dell'allergene attraverso l'uso di preservativi (in lattice o non) e l'assunzione, previo consiglio del medico, di un antistaminico orale prima del rapporto per ridurre la gravità di una reazione non anafilattica. Nel caso si fosse predisposti a sviluppare reazioni gravi, come l'anafilassi, è possibile dotarsi di autoiniettore di adrenalina.

Una strategia specifica da non sottovalutare è la desensibilizzazione intravaginale o sottocutanea, indicato soprattutto se si desidera intraprendere una gravidanza. L'inseminazione artificiale con spermatozoi ampiamente lavati (senza HSP) può essere un'opzione per le coppie che desiderano il concepimento.

