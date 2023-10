Allergia al Nichel: Cos’è? Sintomi, Test e Trattamento

Cos’è Allergia al Nichel: cos’è? L'allergia al nichel è una delle cause più comuni di dermatite allergica da contatto. Questa reazione può manifestarsi in vari gradi, che vanno dal prurito e dall'arrossamento nei punti in cui il nichel entra in contatto con la pelle, fino allo sviluppo di vesciche ed edema nella fase acuta. I metalli che causano più frequentemente queste reazioni si possono trovare in una varietà di prodotti e oggetti di uso quotidiano (es. utensili da cucina, orologi, orecchini, braccialetti, cosmetici, tinture per capelli, occhiali, abbigliamento). Negli individui sensibili al nichel, l'ingestione di determinati alimenti può causare la sindrome allergica sistemica al nichel o portare a dermatite cronica. Cos’è il Nichel? Il nichel è un oligoelemento, cioè un minerale indispensabile per l'organismo, ma solo in quantità minime (il fabbisogno giornaliero è stimato intorno ai 50-75 mg). Il nichel svolge, infatti, un ruolo molto importante nel metabolismo degli acidi nucleici (sede di tutte le informazioni genetiche) e il modello per la produzione delle proteine. Inoltre, è coinvolto nel metabolismo degli ormoni e del glucosio. Tuttavia, quando le sue concentrazioni aumentano, si trasforma in un elemento tossico e dannoso per la salute. L'allergia al nichel presenta una particolarità che la rende diversa da tutte le altre forme di dermatiti da contatto. Questo metallo, infatti, si accumula giorno dopo giorno nell'organismo, raggiungendo con il tempo una soglia limite. In genere, nelle persone predisposte a sviluppare l'allergia al nichel, questo livello è molto basso e bastano pochi contatti per scatenare la reazione. Ciò spiegherebbe anche il motivo per cui certi individui manifestano improvvisamente l'allergia, nonostante sia da anni che toccano oggetti contenenti nichel.

Sintomi Allergia al Nichel: sintomi cutanei La manifestazione più comune dell'allergia al nichel è la dermatite da contatto. Dapprima si formano delle bolle sulla superficie della pelle, che appare arrossata, pruriginosa, gonfia e ricoperta di vescicole, che possono rompersi formando croste (dermatite da nichel acuta); successivamente, se il contatto con il nichel persiste nel tempo, la pelle si ispessisce e si desquama, screpolandosi e assumendo un colore più scuro (dermatite da nichel cronica). Vengono in tal senso colpite soltanto le parti del corpo esposte direttamente all'allergene: è proprio per questo motivo che si parla di dermatite allergica da contatto, nonostante i sintomi possano talvolta manifestarsi anche in altre regioni corporee. Le sedi più comuni della dermatite da nichel sono i lobi delle orecchie (dagli orecchini), i polsi (da un cinturino di orologio) e il basso addome (da un bottone di jeans). Allergia al Nichel: sintomi sistemici Una forma grave di questa allergia è la sindrome allergica sistemica al nichel, caratterizzata clinicamente da manifestazioni cutanee (dermatite da contatto, disidrosi delle mani, orticaria) con decorso cronico e sintomi sistemici (cefalea, astenia, prurito e disturbi legati ad alterazioni istopatologiche della mucosa gastrointestinale al limite della celiachia).

Esami per la diagnosi Allergia al Nichel: test per la diagnosi Per diagnosticare la sensibilità al nichel vengono spesso utilizzati l'anamnesi (caratteristiche delle lesioni cutanee e recente contatto con un possibile oggetto contenente il metallo), i risultati clinici (esami di laboratorio) e i patch test per confermare casi sospetti e identificare ulteriori allergeni. La necessità di ulteriori accertamenti dovrebbe essere determinata caso per caso ed è probabile che si verifichi in collaborazione con un immunologo o un dermatologo. Patch test per Allergia al Nichel Un patch test è un test cutaneo eseguito da un dermatologo, utilizzato per identificare se una sostanza provoca infiammazione quando entra in contatto con la pelle e, al momento, è il migliore strumento diagnostico disponibile per rilevare le allergie al nichel. Una piccola quantità di allergene viene applicata sulla pelle. Dopo 48 ore il sito viene esaminato per vedere se si è verificata una reazione. Rossore, edema, eruzione cutanea e vesciche nella sede possono indicare una reazione positiva.