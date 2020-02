Generalità L'allergia alle graminacee è una reazione anomala ed esagerata del sistema immunitario, indotta dall'inalazione dei granuli pollinici dispersi nell'ambiente. Questa manifestazione si presenta con ricorrenza stagionale, insorgendo nei mesi dell'anno in cui avviene la fioritura della specie vegetale verso la quale si risulta suscettibili (es. erba mazzolina, codolina, gramigna dei prati ecc.), di solito tra marzo e settembre.

L'allergia indotta dai pollini delle graminacee è caratterizzata dalla comparsa di abbondante secrezione nasale e difficoltà a respirare.

L'esordio, l'intensità e la durata della sintomatologia dipendono principalmente dalle variazioni della concentrazione dei pollini presenti nell'atmosfera.

Pollini: cosa sono? I pollini sono le cellule riproduttive maschili (gametofiti) prodotte dalle piante durante la fioritura. Questi granelli piccoli e leggeri hanno il compito di fecondare altri vegetali della stessa specie.

Considerate le loro ridotte dimensioni, i pollini anemofili (aerotrasportati) sono veicolati dall'aria anche a grande distanza e possono essere facilmente inalati, quindi sono in grado di penetrare nelle vie respiratorie. Nel polline sono contenute particolari sostanze, dette antigeni, capaci di “sensibilizzare” i soggetti geneticamente predisposti.

Cause Cosa provoca l'Allergia alle Graminacee? Alla base dell'allergia alle graminacee vi è una reazione di ipersensibilità del sistema immunitario, mediata da una particolare classe di anticorpi: le Immunoglobuline E (IgE). Nei soggetti predisposti, questa risposta è scatenata dall'inalazione dei pollini allergenici verso cui si risulta sensibilizzati (es. mazzolina, codolina, gramigna dei prati ecc.) durante il periodo di fioritura (o pollinazione).

Nota: in fase diagnostica, le IgE possono essere ricercate e dosate nel siero del paziente per confermare la sensibilizzazione allergica.

Il sistema immunitario si attiva individuando erroneamente i pollini delle graminacee come sostanze pericolose. La produzione di IgE stimola il rilascio di mediatori chimici dell'infiammazione: istamina, prostaglandine, leucotrieni, bradichinina ed altri ancora. Queste sostanze agiscono provocando un processo flogistico: dilatano i vasi capillari e richiamano particolari cellule di difesa dal sangue e dai tessuti, che partecipano alla reazione. Il risultato finale è l'induzione della sintomatologia tipica dell'allergia alle graminacee.

La presenza di granuli allergenici è influenzata dal clima e dalla diffusione della vegetazione nel territorio. Le graminacee sono erbe caratterizzate dalla presenza di spighette di varie dimensioni, che impollinano prevalentemente in primavera.

I mesi più a rischio per il raggiungimento di concentrazioni atmosferiche di polline più alte sono quelli più caldi: tra marzo e settembre, con un picco massimo in aprile e maggio.

Calendario pollinico Graminacee Periodo di pollinazione Avena da maggio ad agosto Grano, loglio da maggio a giugno Granturco, sorgo da luglio a settembre Segale da giugno a luglio Cannarecchia da agosto a settembre Erba bambagiona da giugno ad agosto Erba canina da giugno ad ottobre Capellini, agroside da giugno ad agosto Caprinella,

Erba mazzolina da maggio a settembre Erba codolina da maggio a luglio Paleo dei prati da aprile a giugno Paleo, spigolina da aprile a giugno Paleo odoroso da marzo a luglio Logliarello da maggio ad agosto Gramigna delle vie da febbraio a novembre Gramigna dei prati ed orzo da aprile ad agosto

Fattori di rischio Allergia alle Graminacee: fattori predisponenti e/o aggravanti L'allergia alle graminacee è provocata dai pollini di una delle famiglie vegetali più diffuse al mondo: ne esistono circa 9.000 specie diverse, tra le quali rientrano molte piante selvatiche e infestanti erbacee, annue o perenni, che crescono spontaneamente anche in giardini, prati, terreni incolti e margini delle strade.

Inoltre, non bisogna sottovalutare il rischio di introdurre gli stessi allergeni con la dieta: infatti, gli alimenti a base di cereali appartenenti alla famiglia delle graminacee sono spesso presenti anche a tavola.

Allergene Principali famiglie allergizzanti Alcuni esempi Polline di graminacee Graminacee spontanee Erba mazzolina, codolina, paleo odoroso, logliarello, erba dei prati Graminacee da coltivazione (cereali) Avena, frumento, mais, orzo, segale Allergia alle graminacee ed alimenti per cui è descritta una possibile reattività crociata Melone, anguria, arancia e agrumi, kiwi, pomodoro, melanzana, pesca, albicocca, ciliegia, prugna, arachidi, mandorla, frumento, cereali e loro derivati (pane e pasta).

Diagnosi Allergia alle Graminacee: come viene diagnosticata? In presenza di segni e sintomi che fanno supporre un'allergia alle graminacee, è fondamentale consultare uno specialista allergologo per confermare l'ipotesi diagnostica ed escludere altri problemi medici.

Per definire la condizione, quindi, sono indicati: Anamnesi ed esame obiettivo : il medico può ricostruire la storia clinica del paziente, oltre a raccogliere informazioni relative ai sintomi e valutare i segni presenti. Durante la raccolta di questi dati, occorre indagare quando sono iniziati i disturbi, la loro natura, la periodicità e gli eventuali fattori scatenanti già identificati. Gli elementi che possono influenzare il manifestarsi di una reazione alle graminacee sono la familiarità (cioè l'esistenza di parenti allergici), le condizioni abitative e l'attività lavorativa del soggetto in esame.

: il medico può ricostruire la storia clinica del paziente, oltre a raccogliere informazioni relative ai sintomi e valutare i segni presenti. Durante la raccolta di questi dati, occorre indagare quando sono iniziati i disturbi, la loro natura, la periodicità e gli eventuali fattori scatenanti già identificati. Gli elementi che possono influenzare il manifestarsi di una reazione alle graminacee sono la familiarità (cioè l'esistenza di parenti allergici), le condizioni abitative e l'attività lavorativa del soggetto in esame. Prick test (test cutaneo): consiste nel riprodurre in misura ridotta la reazione allergica sulla cute del paziente. Una goccia dell'allergene sospetto viene applicata sull'avambraccio o sulla schiena e viene fatta penetrare nel derma grazie ad una piccola puntura nella zona. Se la persona è allergica alle sostanze testate, si manifesta una reazione cutanea (in particolare, risulta un rigonfiamento arrossato e pruriginoso simile ad una puntura di zanzara) entro breve tempo;

(test cutaneo): consiste nel riprodurre in misura ridotta la reazione allergica sulla cute del paziente. Una goccia dell'allergene sospetto viene applicata sull'avambraccio o sulla schiena e viene fatta penetrare nel derma grazie ad una piccola puntura nella zona. Se la persona è allergica alle sostanze testate, si manifesta una reazione cutanea (in particolare, risulta un rigonfiamento arrossato e pruriginoso simile ad una puntura di zanzara) entro breve tempo; Rast test (dosaggio delle IgE specifiche): evidenzia la reazione degli anticorpi rivolti verso particolari antigeni su un campione di sangue e fornisce un'indicazione sul grado di sensibilità del paziente rispetto all'esposizione con l'allergene.

Terapia Allergia alle Graminacee: quale trattamento è previsto? Il miglior trattamento è quello di adottare adeguate misure per evitare l'esposizione all'allergene responsabile della reazione allergica.

Per la gestione della sintomatologia vengono prescritti principalmente: Antistaminici : antagonisti dei recettori istaminici che bloccano il rilascio di istamina (prodotta dal sistema immunitario e attiva durante la reazione allergica), alleviando la maggior parte dei sintomi, in particolare prurito, starnuti, congestione nasale o lacrimazione.

: antagonisti dei recettori istaminici che bloccano il rilascio di istamina (prodotta dal sistema immunitario e attiva durante la reazione allergica), alleviando la maggior parte dei sintomi, in particolare prurito, starnuti, congestione nasale o lacrimazione. Corticosteroidi : nebulizzati attraverso erogatori spray oppure assunti per via orale sotto forma di compresse, possono ridurre i sintomi associati all'infiammazione a carico delle alte vie respiratorie.

: nebulizzati attraverso erogatori spray oppure assunti per via orale sotto forma di compresse, possono ridurre i sintomi associati all'infiammazione a carico delle alte vie respiratorie. Decongestionanti spray : possono essere utilizzati per brevi periodi, per fornire rapido sollievo alla congestione nasale.

: possono essere utilizzati per brevi periodi, per fornire rapido sollievo alla congestione nasale. Antileucotrienici : farmaci per uso orale che contribuiscono a bloccare rapidamente l'azione di alcune sostanze chimiche del sistema immunitario che causano certi sintomi, come la formazione di muco in eccesso e la congestione nasale.

: farmaci per uso orale che contribuiscono a bloccare rapidamente l'azione di alcune sostanze chimiche del sistema immunitario che causano certi sintomi, come la formazione di muco in eccesso e la congestione nasale. Terapia desensibilizzante o immunoterapia specifica con estratti allergenici: i risultati dei test diagnostici possono favorire la messa a punto di un trattamento di desensibilizzazione di lunga durata (3-5 anni) che consente di “allenare” gradualmente la risposta immunitaria nei confronti dell'allergene, riducendo numero e intensità degli episodi acuti.