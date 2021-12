Secondo l'International Society for Sexual Medicine, un'allergia allo sperma (nota anche come ipersensibilità al plasma seminale ) è una rara reazione allergica alle proteine ​​presenti nel liquido seminale.

Fortunatamente, l'uso del preservativo può aiutare a prevenire il fenomeno, così come l'assunzione di un antistaminico prima di avere rapporti sessuali non protetti. I trattamenti di desensibilizzazione spesso hanno successo.

L'allergia allo sperma si presenta come una tipica risposta allergica localizzata o sistemica . I sintomi più comuni includono arrossamento , gonfiore , dolore , prurito e sensazione di bruciore nella vagina che, di solito, inizia circa 10-30 minuti dopo il contatto con lo sperma. Tuttavia, i sintomi non sono limitati solo ai genitali, in quanto l'allergia può causare orticaria , angioedema , problemi di respirazione o anafilassi , una reazione allergica pericolosa per la vita.

A provocare l'allergia allo sperma, è il " plasma seminale umano " ( HSP ), termine utilizzato per indicare i componenti del seme umano diversi dagli spermatozoi . Le reazioni allergiche alle proteine ​​nell'HSP si presentano, di solito, come reazioni sistemiche o reazioni vaginali localizzate durante o dopo il rapporto sessuale vaginale. Queste risposte anomale possono essere prevenute dall'uso del preservativo.

Le cause dell'allergia allo sperma non sono ancora del tutte chiare, ma diverse evidenze sostengono l'ipotesi di un' interruzione della normale immunomodulazione del tratto genitale femminile.

Diagnosi

Esami per la Diagnosi di Allergia allo Sperma

Spesso, la diagnosi dell'allergia allo sperma si basa solo sulla storia clinica, ma possono essere realizzate le seguenti indagini per escludere altre cause:

Le indagini per confermare l'allergia allo sperma possono includere un test cutaneo utilizzando quali antigeni le proteine del liquido seminale ottenute dal partner sessuale della paziente (in breve: l'eiaculato fresco viene liquefatto a temperatura ambiente per 30 minuti, quindi centrifugato a 5000 giri per separare gli spermatozoi dal liquido seminale). Quest'ultimo deve essere contemporaneamente sottoposto a prick test come controllo. Un falso negativo può verificarsi con l'uso di antistaminici o per effetto di diluizione di altre proteine irrilevanti.

Gli anticorpi IgE siero-specifici contro il liquido seminale intero o le proteine plasmatiche seminali frazionate si trovano in tutte le donne con reazioni sistemiche, ma non vengono rilevati in modo coerente in quelle con reazioni localizzate.

Diagnosi differenziale

Altre condizioni che dovrebbero essere considerate in un paziente con sintomi indicativi di allergia allo sperma possono includere: