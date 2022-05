Allergia all’Acqua (Orticaria Acquagenica): Cos’è, Come si manifesta e Cure

L' allergia all'acqua , meglio nota come orticaria acquagenica , è una reazione orticarioide che si sviluppa in seguito al contatto della cute con l'acqua , indipendentemente dalla sua temperatura. Si tratta di una forma di orticaria rara e ancora semi sconosciuta: in letteratura medica, dal 1964 ad oggi, sono stati riportati meno di 100 casi di orticaria acquagenica.

Nell'orticaria acquagenica, tutti i tipi di acqua possono scatenare una reazione orticarioide, compresa l' acqua dolce ferma o corrente , quella piovana o proveniente dal rubinetto . Nei soggetti più sensibili, compare anche dopo un bagno in mare o in piscina . L'orticaria acquagenica può essere evocata anche dal contatto con sudore , lacrime , saliva , pioggia e neve .

Per orticaria fisica s'intende una reazione orticaroide indotta da agenti e stimoli fisici esterni, come la pressione, l'attrito, la luce dolare, il caldo e il freddo . L' orticaria colinergica è un esempio di orticaria fisica.

In genere, non si verificano reazioni quando si beve acqua, poiché questa non tocca la superficie cutanea. Tuttavia, alcune persone che soffrono di orticaria acquagenica potrebbero manifestare sintomi sulle labbra o all'interno della bocca.

La diagnosi dell'allergia all'acqua si basa solitamente sui sintomi riportati dal paziente. La conferma può essere effettuata attraverso un test di provocazione . Questa prova prevede l'applicazione di un panno inumidito con acqua a temperatura ambiente sulla pelle per circa 20 minuti. Se il paziente sviluppa orticaria, la diagnosi è confermata. Per escludere l'orticaria colinergica, è possibile esaminare la reazione cutanea dopo un test da sforzo per aumentare la temperatura corporea interna. Altre orticarie fisiche da escludere con il test di provocazione includono l'orticaria da pressione, l'orticaria da freddo e l'orticaria da calore.

Trattamento

Come viene trattata l'Orticaria Acquagenica?

Con molte cose che causano l'orticaria, ai pazienti con allergia all'acqua viene detto di evitare i fattori scatenanti. Tuttavia, impedire il contatto con l'acqua non è realistico. Ciò significherebbe rinunciare a fare il bagno, non uscire quando piove ed evitare attività che aumentano la sudorazione. Per questo motivo, è necessario un trattamento farmacologico volto a prevenire o ridurre al minimo i sintomi indotti dal contatto con l'acqua.

Spesso, i medici indicano una terapia a base di antistaminici attivi sui recettori istaminergici di tipo H1, utilizzati anche per la cura di altre forme di orticaria. Gli antistaminici anti H1 di seconda generazione (come cetirizina, loratadina o fexofenadina) sono generalmente efficaci nel controllare i sintomi e vengono preferiti a quelli di prima generazione, perché causano meno sonnolenza. Questi medicinali possono essere prescritti in combinazione con un antistaminico anti H2, farmaci topici e creme barriera d'applicare prima dell'esposizione all'acqua. Questa condizione può essere molto difficile da controllare e, di solito, è necessario un trattamento regolare.

Se gli antistaminici orali e i trattamenti topici non sono efficaci, ci sono altre opzioni. La fototerapia è stata utilizzata con successo per trattare l'orticaria acquagenica in alcuni pazienti. Inoltre, a seconda del caso clinico, il medico potrebbe indicare per altre strategie terapeutiche, come:

Antagonisti dell'acetilcolina , come la scopolamina;

, come la scopolamina; Omalizumab (anticorpo monoclonale che riconosce e si lega alle IgE, prodotte in grandi quantità nei pazienti allergici, utile anche nella reazione orticarioide);

(anticorpo monoclonale che riconosce e si lega alle IgE, prodotte in grandi quantità nei pazienti allergici, utile anche nella reazione orticarioide); Farmaci steroidei ;

; Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI).

Altri metodi che possono essere provati includono un antagonista del recettore dei leucotrieni e in rare occasioni un beta-agonista orale.

Come fare la doccia con l'Orticaria Acquagenica? Il trattamento dovrebbe rendere più facile per le persone con orticaria acquagenica fare la doccia, tuttavia, alcune persone potrebbero dover limitarla a non più di una a settimana e fare in modo che duri il meno possibile. In ogni caso, le persone con orticaria acquagenica dovrebbero confrontarsi con un allergologo o un dermatologo per avere le indicazioni su come fare la doccia più adeguate al proprio caso e attivare le migliori strategie di prevenzione.

