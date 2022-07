Allergia al sudore: sintomi, cause e rimedi

Introduzione

Si può essere allerigici al sudore? La risposta è affermativa se ci riferiamo a quella manifestazione cutanea sottoforma di dermatite oppure orticaria generata dall'eccessiva sudorazione che, nei mesi estivi trova un peggioramento della sintomatologia e dell'infiammazione. Si tratta, infatti, di una vera e propria patologia infiammatoria della pelle che si evidenza soprattutto in alcune zone del corpo come: ascelle, schiena, viso, inguine e regione toraco-addominale.

Si manifesta in linea genere con la comparsa di evidenti rush cutanie, eruzioni, arrossamenti da eritema, prurito, bruciore, sensazione di calore anche al tatto, e pomfi rossi e violacei. Il fattore scatenante è appunto il sudore, che irrita la cute e provoca l'insorgenza della dermatite correlata ad altri sintomi più seri come cefalea, nausea, vomito, palpitazione, ipotensione e dolori addominali. L'allergia da sudore, soprattutto se confinata alle manifestazioni cutnaee, si risolve nel giro di pochi giorni, osservando alcuni accorgimenti quali non esporsi al sole, mantenere la pelle idratata, fresca e pulita, e non sostare troppo a lungo in luoghi umidi.

Ad essere maggiormente colpiti dall'allergia al sudore sono bambini, anziani e persone in sovrappeso, e soggetti con pelle delicata e uiltra reattiva. I sintomi, tuttavia, tendono a scomparire in pochi giorni, spontaneamente.