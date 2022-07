Allergia al Sole: Cos’è? Cause, sintomi e cura

Alcune persone presentano forme ereditarie di allergia solare (quindi l' esposizione al sole costituisce il fattore determinante per l'insorgenza del quadro clinico e può essere direttamente responsabile delle dermatosi), mentre altre sviluppano segni e sintomi solo quando innescati da un altro fattore , come un farmaco ( amiodarone , tetracicline ecc.) o una sostanza fotosensibilizzante ( cosmetici , piante, verdura , frutta, prodotti chimici, profumi, coloranti , disinfettanti ecc.). Esistono, poi, malattie dermatologiche indotte o peggiorate dai raggi ultravioletti (UV).

Le cause dell'allergia al sole non sono ancora del tutto note. Quest'anomala ed eccessiva reattività cutanea all'irradiazione solare è mediata dal sistema immunitario che riconosce come estranei alcuni componenti della pelle esposti alle radiazioni ultraviolette; l'organismo attiva, quindi, una risposta cellulo-mediata contro di essi.

Le eruzioni compaiono inizialmente nelle aree di superficie cutanea esposte e, talvolta, possono diffondersi anche in zone non direttamente colpite dal sole.

Diagnosi

Esami per la diagnosi di Allergia al Sole

Il medico esegue, per definire il tipo di reazione foto-indotta, un esame obiettivo e raccoglie le informazioni complete relative all'anamnesi. Esami su sangue e urine possono essere indicati per rilevare eventuali malattie correlate o per escludere altre cause metaboliche e genetiche. Le prove allergiche (foto-patch o foto-test) possono aiutare a identificare le sostanze che possono scatenare o peggiorare la condizione. Raramente, il medico può eseguire una biopsia cutanea per esaminare le cellule della pelle al microscopio.