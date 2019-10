Allenamento in Gravidanza

Introduzione

La gravidanza è una condizione fisiologica speciale che richiede non pochi accorgimenti inerenti allo stile di vita, sia di origine comportamentale, sia di tipo nutrizionale. L'attività fisica generale non fa eccezione, inclusa quella motoria cosiddetta "auspicabile": lo sport.

Shutterstock

La donna incinta non può fare tutto ciò che faceva prima e non dovrebbe muoversi troppo liberamente (sconsideratamente), soprattutto in riferimento alle "pratiche pesanti". Tuttavia ciò non toglie che – con le eccezioni del caso, ad esempio le gravidanze a rischio – un certo livello di attività fisica possa giovare sia all'organismo della madre – anche considerando il migliore potenziale di recupero – sia (indirettamente) a quello del nascituro.