Allenamento a casa contro il colesterolo alto

Per attività fisiche intense, invece, si intendono, ad esempio, aerobica, jogging , tenendo sempre monitorata la frequenza cardiaca . In questo caso, esistono diversi programmi online che aiutano nelle sessioni di aereobica o hit , con personal trainer a distanza.

L'attività fisica ad intensità moderata comprende camminare a ritmo sostenuto, utilizzare una cyclette o un tapis roulant senza troppa fatica , o dover necessariamente andare in palestra . Basta un attrezzo in casa, o uscire nel parco più vicino.

Una sorta di pillola quotidiana naturale che aiuta a contrastare il colesterolo e a combattere la sedentarietà, causa di patologie cardiovascolari e metaboliche rischiose per la salute. In caso di ipercolesterolemia LDL e di rischio cardiovascolare, gli esperti consigliano di allenarsi almeno5 giorni alla settimana con attività fisica ad intensità moderata per 30-40 minuti al giorno, oppure almeno 3 giorni alla settimana di attività fisica ad intensità elevata per 20-30 minuti al giorno.

Attività che aiutano ad abbassare il colesterolo senza andare in palestra

Camminata moderata

Jogging al parco

Fare le scale

Giardinaggio

Sollevare pesi

Cyclette

Tapis roulant

Per ottenere dei risultati evidenti di abbassamento del colesterolo, come consigliato dagli esperti, sarebbe necessario praticare almeno 150 minuti di attività fisica aerobica moderata (camminare, fare jogging, ma anche fare giardinaggio, le scale di casa, fare le pulizie, a settimana. A proposito di camminata, sapete quanti minuti al giorno camminare per abbassare il colesterolo? E quanti passi al giorno fare? Se invece siete degli appassionati di ciclismo, ecco quanti minuti di cyclette al giorno fare per abbassare il colesterolo.

Anche l'allenamento di resistenza riveste un ruolo molto importante quando si tratta di migliorare i livelli di colesterolo. Sollevare pesi tre volte a settimana per 40-50 minuti ha mostrato effetti benefici come abbassamento del colesterolo cattivo e dei trigliceridi in un lasso di tempo compreso dalle 6 alle 12 settimane di allenamento. In questo ultimo caso, non è necessario andare in palestra, ma munirsi di manubri, ed allenarsi a casa.

Inoltre, non possiamo sottovalutare l'effetto dello stress sul colesterolo. Ridurre lo stress può contribuire positivamente alla gestione del colesterolo nel corpo. Pratiche come la meditazione, il tai chi o semplici tecniche di respirazione possono avere un impatto significativo e abbassare il colesterolo da stress

Infine, una dieta di novembre per il colesterolo può completare efficacemente questi sforzi. Includere alimenti ricchi di fibre come frutta, verdura, cereali integrali e legumi può favorire la riduzione del colesterolo. Anche il consumo di grassi sani, come quelli presenti in avocado, noci e semi, può essere parte integrante di una dieta finalizzata a gestire il colesterolo.