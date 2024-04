Alimentazione Reflusso Gastroesofageo: cosa mangiare?

In medicina, il fenomeno per cui i succhi gastrici risalgono dallo stomaco all' esofago , raggiungendo nei casi più gravi perfino la gola, prende il nome di reflusso gastroesofageo o reflusso gastrico . Il reflusso gastroesofageo interessa sporadicamente moltissime persone e può, in alcune circostanze, divenire un disturbo cronico; quando assume carattere cronico, rappresenta una vera e propria malattia, il cui nome specifico è malattia da reflusso gastroesofageo ma che, nel gergo comune, è detta semplicemente (e ancora una volta) reflusso gastroesofageo. Nei Paesi industrializzati, la malattia da reflusso gastroesofageo è considerata una condizione piuttosto comune, dal momento che, secondo alcune statistiche, colpisce tra il 20 e il 40% delle persone di età compresa tra i 45 e i 64 anni. Quando ha carattere cronico, il reflusso gastroesofageo è dovuto a un malfunzionamento del cardias , ossia la valvola che, posta tra esofago e stomaco, impedisce la risalita del cibo proprio da quest'ultimo. Tra i fattori che possono pregiudicare il funzionamento del cardias, rientrano condizioni come l' obesità , il fumo di sigaretta , l' ernia iatale , l' asma , l'assunzione costante di certi medicinali, la gravidanza , lo stress e un' alimentazione poco salutare. Per far fronte al reflusso gastroesofageo cronico, servono:

Dieta e Stile di Vita

Reflusso gastroesofageo e dieta sono, rispettivamente, una condizione e un comportamento di vita quotidiana che presentano – come si è potuto anche evincere dall'introduzione – un legame inscindibile, non soltanto a livello causale ma anche e soprattutto a livello terapeutico.

Le successive sezioni di questo articolo tratteranno il ruolo importantissimo che gioca un corretto regime dietetico, all'interno del trattamento del reflusso gastroesofageo avente cadenza cronica; lo scopo è fornire ai lettori una guida che raccolga le informazioni relative a come alimentarsi, quali cibi mangiare, quali cibi evitare, come cucinare le vivande ecc., in presenza di reflusso gastroesofageo.

Pasti piccoli e frequenti

Le grandi abbuffate per frenare i morsi della fame, dovuti a un digiuno prolungato, rappresentano, per le persone con reflusso gastroesofageo, una delle principali ragioni di comparsa della sintomatologia.

Questa consequenzialità tra grandi abbuffate e fenomeno del reflusso gastrico spiega per quale motivo i medici raccomandino caldamente il consumo di pasti piccoli e frequenti: infatti, assumere quantità di cibo contenute e con una certa cadenza giornaliera evita di sovraccaricare eccessivamente lo stomaco, cadere in una situazione di digiuno e assumere più calorie di quelle che realmente servono all'organismo.

Non saltare mai il pasto evita di sovraccaricare eccessivamente lo stomaco, durante il processo digestivo.

Mangiare lontano dall'ora del riposo notturno

Per chi soffre di reflusso gastroesofageo, un errore molto comune che può scatenare la sintomatologia è andare a letto poco tempo dopo il pasto, quindi con la cosiddetta “pancia piena”. La posizione orizzontale, assunta a letto, infatti, favorisce la risalita verso l'esofago del contenuto acido dello stomaco.

In merito a tale argomento, il saggio consiglio di medici ed esperti è di aspettare almeno due ore, prima di coricarsi, e di sdraiarsi con la testa sollevata dal letto di 15-20 centimetri.

Le almeno due ore di attesa servono allo stomaco per digerire il cibo ingerito e svuotarsi di parte dei succhi gastrici, mentre la posizione con la testa sollevata garantisce che i succhi gastrici rimanenti non risalgano in esofago.

Mantenere la postura eretta durante e subito dopo i pasti

Se la posizione orizzontale dopo i pasti favorisce la risalita dei succhi gastrici in esofago, la posizione eretta (quindi verticale) è invece di ostacolo alla suddetta risalita, per ragioni fisiche.

Tutto ciò rappresenta il motivo per cui i medici raccomandano di mangiare mantenendo una posizione eretta e di rimanere in tale posizione per almeno 45-60 minuti, anche dopo mangiato.

Controllo del peso corporeo e pressione intraddominale

L'eccessiva presenza di grasso a livello addominale comporta una pressione intraddominale più elevata del normale. La presenza di una pressione intraddominale più alta del normale tende a influire sulla struttura e il funzionamento dello stomaco, in particolare del cardias; quest'ultimo, infatti, s'indebolisce dal punto di vista muscolare, divenendo meno efficace nel contenere i succhi gastrici nello stomaco, i quali, a questo punto, riescono con maggiore facilità a risalire in esofago.

Alla luce di ciò, è facilmente intuibile l'importanza che può avere, in un contesto di reflusso gastroesofageo e obesità, un cambiamento dell'alimentazione, la quale dovrà mirare, prima, al raggiungimento e, poi, al mantenimento del peso forma (quindi dimagrimento e consolidamento del nuovo peso corporeo).