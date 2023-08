Algodistrofia: quali sono i sintomi? Si guarisce?

Generalità Shutterstock L'algodistrofia è una condizione cronica caratterizzata da dolore intenso, continuo ed estremamente debilitante, solitamente a carico di un arto superiore o inferiore. Le precise cause di algodistrofia rimangono un punto interrogativo; secondo alcuni medici, all'origine della condizione in questione ci sarebbe un malfunzionamento contemporaneo di più sistemi del corpo umano, tra cui il sistema nervoso, il sistema immunitario e il sistema circolatorio.

In genere, precedono l'esordio dell'algodistrofia eventi come una frattura ossea, un taglio, una bruciatura o una grave distorsione/distrazione articolare. Oltre al dolore, l'algodistrofia può provocare anche formicolio, intorpidimento, alterazioni dell'aspetto della cute, dei capelli e/o delle unghie, strane sensazioni a livello dell'arto interessato, tremori, rigidità articolare, gonfiore articolare ecc. Nei casi più gravi, l'algodistrofia può compromettere seriamente la qualità di vita del paziente. Attualmente, non esiste una cura specifica per l'algodistrofia, ma solo una serie di trattamenti sintomatici.

Cos'è Algodistrofia: Cos’è? L'algodistrofia, meno nota come sindrome dolorosa regionale complessa, è una condizione cronica che si caratterizza per la presenza di estremo dolore a un arto o a parti di un arto superiore o inferiore. Braccia, gambe, mani e piedi sono in assoluto le regioni anatomiche del corpo umano maggiormente interessate dall'algodistrofia.

Cause Algodistrofia: la Fisiopatologia Attualmente, le cause precise dell'algodistrofia sono ancora sconosciute. A riguardo, tuttavia, esistono varie teorie; la più accreditata sostiene che la condizione sarebbe la conseguenza di un malfunzionamento contemporaneo di più sistemi del corpo umano, tra cui in particolar modo: Il sistema nervoso centrale (che comprende encefalo e midollo spinale);

(che comprende encefalo e midollo spinale); Il sistema nervoso periferico (insieme dei nervi e di tutte le strutture che non sono encefalo e midollo spinale);

(insieme dei nervi e di tutte le strutture che non sono encefalo e midollo spinale); Il sistema immunitario (insieme di organi e cellule deputate a difendere l'organismo da virus, batteri, funghi e altre minacce, come per esempio le cellule tumorali);

(insieme di organi e cellule deputate a difendere l'organismo da virus, batteri, funghi e altre minacce, come per esempio le cellule tumorali); Il sistema circolatorio sanguigno (complesso di arterie e vene che trasporta il sangue nel corpo umano); L'idea per cui sarebbero implicati questi sistemi nasce dall'osservazione che, nei soggetti con algodistrofia, sono alterate proprio le funzioni controllate dai suddetti sistemi; per esempio, tra le funzioni alterate c'è la trasmissione e la percezione della sensazione dolorosa, la quale è sotto il controllo accurato del sistema nervoso centrale e di quello periferico. Cosa provoca l'Algodistrofia? Ricercando le cause di algodistrofia, medici ed esperti hanno riscontrato che, molto spesso (più del 90% dei casi), la condizione compare dopo eventi traumatici o infortuni quali: Fratture ossee , in particolare quelle a carico del polso;

, in particolare quelle a carico del polso; Tagli ;

; Distorsioni o distrazioni articolari ;

o ; Interventi chirurgici (fattori scatenanti potrebbero essere le incisioni chirurgiche, le suture o anche le cicatrici che seguono un'operazione di chirurgia);

(fattori scatenanti potrebbero essere le incisioni chirurgiche, le suture o anche le cicatrici che seguono un'operazione di chirurgia); Immobilizzazione prolungata di un arto (es: a causa di un'ingessatura). In meno del 10% dei casi, non è possibile individuare un'associazione tra l'algodistrofia e una delle suddette condizioni di natura traumatica; in tali circostanze, c'è il sospetto che l'algodistrofia dipenda dall'irritazione di un qualche nervo, da fenomeni trombotici o, addirittura, in alcuni casi, da neoplasie o infezioni. Tipi di Algodistrofia Gli esperti riconoscono due forme di algodistrofia: l'algodistrofia di tipo 1 (detta anche distrofia simpatica riflessa o atrofia di Sudeck) e l'algodistrofia di tipo 2 (conosciuta anche come causalgia). Sono di tipo 1 tutte le forme di algodistrofia per le quali non c'è evidenza di un danno diretto alle strutture nervose; sono invece di tipo 2 tutte le forme di algodistrofia per quali è evidente la presenza di un danno diretto alle strutture nervose. Algodistrofia e Genetica In passato, alcuni medici avevano avanzato l'ipotesi che, all'insorgenza dell'algodistrofia, partecipassero anche fattori genetici. Tuttavia, i ricercatori che, negli anni successivi, si sono prodigati per dimostrare la suddetta ipotesi hanno fallito, non trovando alcuna connessione tra algodistrofia e genetica. Algodistrofia e Psicologia: esiste una connessione? Sempre in passato, alcuni patologi ritenevano l'algodistrofia e il dolore che questa causava un disturbo di natura psicologica. Oggi, la suddetta teoria non è più presa in considerazione.

Sintomi e Complicazioni Come si manifesta l’Algodistrofia: i Sintomi tipici Il principale sintomo dell'algodistrofia è il dolore a un arto o a una sua parte.

Il dolore indotto dall'algodistrofia è spesso una sensazione intensa, persistente e debilitante; molti pazienti lo descrivono anche come una sensazione bruciante o pungente. A volte, si associa a formicolio e intorpidimento. La sensazione dolorosa può protrarsi per diversi giorni o settimane; quindi, può scomparire improvvisamente e ricomparire con altrettanta imprevedibilità. Molto spesso, il riacutizzarsi della sintomatologia coincide con un periodo di stress. Nel descrivere il dolore dell'algodistrofia, spesso i medici usano i termini "allodinia" e "iperalgesia".

In medicina, questi due termini indicano risposte esagerate agli stimoli che provocano dolore. Nello specifico, si parla di allodinia quando un individuo prova dolore anche dopo stimoli lievi e che, in condizione di normalità e buona salute, sarebbero completamente innocui.

Si usa, invece, la parola "iperalgesia" per indicare tutte quelle situazioni, in cui c'è un'ipersensibilità agli stimoli dolorosi. Altri Sintomi di Algodistrofia In aggiunta al dolore cronico, l'algodistrofia può provocare: La strana sensazione che l'arto o la parte di arto dolente non appartengano al resto del corpo;

La strana sensazione che l'arto dolente (o una sua parte) sembri più grande o più piccolo dell'arto controlaterale non dolente;

Alterazioni dell'aspetto della pelle, laddove il paziente lamenta dolore. La regione dolente può arrossarsi, risultare calda e secca oppure fredda, colorarsi di blu e sudare;

Alterazioni a carico dei peli e delle unghie (unghie dell'arto interessato). Peli e unghie possono crescere più lentamente o più velocemente del normale;

Rigidità e gonfiore articolare;

Tremori e spasmi muscolari(distonia);

Difficoltà nel muovere l'arto dolente;

Insonnia;

Fragilità ossea(osteoporosi) a livello dell'arto dolente. Algodistrofia: le Complicanze Complicanze Fisiche In rare circostanze, l'algodistrofia può dar luogo a complicanze di natura fisica, come atrofia muscolare, infezioni cutanee, ulcere cutanee e contratture muscolari.

Chi è vittima di tali complicanze, ha notevoli difficoltà a muoversi e a condurre una vita normale. Complicanze Psicologiche Nelle persone con algodistrofia, la presenza di dolore cronico, continuo e di notevole intensità può essere responsabile di problemi psicologici, tra cui depressione e ansia. Quando Rivolgersi al Medico? Un valido motivo di preoccupazione e per il quale è consigliabile rivolgersi al proprio medico è la presenza di un dolore persistente, che impedisce lo svolgimento delle più semplici attività quotidiane.

Diagnosi Diagnosticare l'algodistrofia non è affatto semplice. I motivi per cui è difficile individuare la condizione in questione sono almeno tre: Manca un test diagnostico specifico;

La sintomatologia assomiglia molto a quella di altre condizioni patologiche;

Non sono chiare le cause; di conseguenza i medici ignorano quale anomalia fisiologica è da ricercare. Diagnosi Algodistrofia: Come Riconoscerla Shutterstock Il tipico iter diagnostico per l'individuazione dell'algodistrofia prevede: Un accurato esame obiettivo e un'attenta anamnesi , al fine di valutare in maniera approfondita il quadro sintomatologico.

Il dolore continuo e persistente è un sintomo fondamentale, ma non è la sola manifestazione clinica importante dell'algodistrofia.

e un'attenta , al fine di valutare in maniera approfondita il quadro sintomatologico. Il dolore continuo e persistente è un sintomo fondamentale, ma non è la sola manifestazione clinica importante dell'algodistrofia. Esami del sangue , per escludere in maniera categorica che la sintomatologia dipenda da una qualche malattia infettiva;

, per escludere in maniera categorica che la sintomatologia dipenda da una qualche malattia infettiva; Una risonanza magnetica nucleare (RMN), per escludere che la sintomatologia dipenda dalla presenza di problemi alle ossa o ai tessuti molli;

(RMN), per escludere che la sintomatologia dipenda dalla presenza di problemi alle ossa o ai tessuti molli; Un esame ai raggi X , per escludere che i sintomi siano dovuti a problemi alle articolazioni o alle ossa;

, per escludere che i sintomi siano dovuti a problemi alle articolazioni o alle ossa; Studi di conduzione nervosa, per escludere che la sintomatologia deriva da un danno a uno o più nervi. Il ricorso a test diagnostici per escludere possibili condizioni di fondo (es: esami del sangue per escludere la presenza di infezioni) è un approccio particolare, che prende il nome specifico di diagnosi differenziale.

Per diagnosticare una condizione come l'algodistrofia, procedere per esclusione è probabilmente la strategia più adottata e più efficace.