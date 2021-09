Alcol e danni al cervello: le età più a rischio

Introduzione Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione, sono ancora molti gli italiani che consumano alcol in quantità eccessive, rischiando di compromettere la propria salute. L'alcol, infatti, seppur legale non è affatto una sostanza innocua e chi ne abusa può andare incontro a diversi effetti negativi, in particolare in alcuni momenti della vita: ci sono, infatti, epoche particolarmente delicate da questo punto di vista, specie per le conseguenze sul cervello. Quella fra alcol e cervello, infatti, è una relazione molto stretta, a maggior ragione durante la giovane età, la gravidanza e la terza età.

Nella giovane età L'organismo dei ragazzi non riesce a metabolizzare l'alcol poiché il fegato, l'organo deputato proprio a questo compito, non è ancora completamente maturo per cui non riesce a scindere l'etanolo, la molecola dell'alcol. Occorre sapere che un fegato adulto e sano impiega circa un'ora per smaltire poco meno 10 grammi di etanolo, pari circa a un bicchiere di vino, un boccale di birra o un bicchierino di amaro o di superalcolico. Il problema è che il fegato non è predisposto e maturo sino ai 21 anni circa: se si consuma alcol prima di quest'età, dunque, può subire un danno diretto. Anche il cervello è ad alto rischio, in quanto l'etanolo che circola immodificato può raggiungere tutti gli organi, incluso appunto quello più nobile di tutti, mettendolo in grave pericolo: l'alcol, infatti, è una fra le sostanze più tossiche e cancerogene in assoluto. Qualsiasi consumo di alcol può danneggiare il lobo frontale, la parte del cervello che rende razionali e che raggiunge la completa maturazione attorno ai 25 anni, e può interferire con il passaggio dal pensiero emotivo, controllato dai lobi frontali, a quello razionale, gestito dalla corteccia frontale, che avviene fra i 12 e i 25 anni. Di conseguenza, il ragazzo può rimanere bloccato nella modalità cognitiva emotiva: significa che anche una volta diventato adulto, tenderà sempre ad agire sull'onda dell'emotività, dell'impulsività e dell'aggressività, a cambiare umore rapidamente, a non pianificare nulla, a non riuscire ad affrontare i problemi, a deprimersi, a provare ansia e panico. Inoltre, l'etanolo fa morire i neuroni, le cellule del sistema nervoso, e blocca i loro collegamenti. Basti pensare che con un'ubriacatura si perdono circa 100.000 neuroni. Ecco perché il Piano Europeo sui giovani e l'alcol sollecita di estendere il divieto di vendita e consumo fino a 25 anni. Anche quando le quantità sono minime oppure quando sono elevate ma concentrate in un unico momento (si pensi alle "abbuffate" tipiche del sabato sera) si possono avere effetti collaterali: infatti, l'alcol introdotto circola comunque puro nel sangue e quindi può raggiungere tutti gli organi. Dagli studi è emerso che il binge drinking, l'abitudine di bere più bevande alcoliche in un breve arco di tempo, danneggia l'ippocampo, la zona cerebrale deputata all'orientamento e alla memoria, provocando deficit oggettivamente rilevabili .Le più vulnerabili sono le ragazze, poiché l'organismo femminile è meno "dotato" di capacità di trasformazione e di espulsione dell'alcol.

Durante la gravidanza Un'altra epoca particolarmente a rischio è quella della gravidanza. Purtroppo, i rischi del consumo di alcolici durante la gestazione sono poco conosciuti, tanto che si stima che circa il 50-60% delle donne che aspettano un bambino consumi alcolici e che circa 30mila piccoli ogni anno nascano con una sindrome feto-alcolica, che a livello cerebrale causa ritardo dello sviluppo mentale, disturbi dell'attenzione e della memoria, deficit intellettivo. Infatti, il bambino nell'utero materno non possiede l'alcol deidrogenasi: l'enzima che permette di metabolizzare e smaltire l'etanolo, di conseguenza tutto l'alcol ingerito dalla mamma, attraverso la placenta, arriva all'organismo del bebè, impattando su ogni sua cellula. In particolare, l'alcol decreta la morte prematura dei neuroni e viene accumulato nel sistema nervoso e in altri organi, danneggiandoli in maniera irreversibile. I rischi aumentano all'aumentare delle quantità bevute, ma sono elevati anche in caso di consumi limitati; non è vero, dunque, che un bicchiere di birra o di vino sono innocui: anche consumi bassi o moderati di bevande alcoliche possono associarsi a una compromissione dello sviluppo psicologico e comportamentale. Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile definire un valore soglia sicuro, per cui durante i nove mesi è bene evitare del tutto di bere alcolici. Ecco perché si consiglia a tutte le donne che cercano un bambino, a quelle incinta e anche a quelle in allattamento di sospendere completamente l'assunzione di alcolici.