Akkermansia muciniphila si è rapidamente affermata come una delle innovazioni più significative in gastroenterologia. Questo batterio, naturalmente presente nell'intestino umano e ora disponibile sotto forma di postbiotico, ha dimostrato di migliorare l'integrità della barriera intestinale, fornendo benefici rilevanti nella gestione di disturbi funzionali come la sindrome dell'intestino irritabile.

A poco più di un anno dall'introduzione di prodotti a base di Akkermansia muciniphila, quasi 100.000 italiani hanno sperimentato i suoi effetti positivi, tra cui una riduzione della tensione addominale e delle alterazioni del transito intestinale. Tali risultati hanno portato questo postbiotico al centro della ricerca scientifica sulla salute intestinale, con ben 830 pubblicazioni solo nell'ultimo anno.

