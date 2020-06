Per avere un responso certo, il test deve essere eseguito dopo 3 mesi (periodo di tempo che va dal momento del contagio a quello della comparsa degli anticorpi specifici) dall'ultimo comportamento a rischio (ad esempio, un rapporto sessuale non protetto dal preservativo ). Se confermata, la presenza degli anticorpi contro l'HIV non è indice di malattia, ma solo di avvenuto contagio. Il test positivo viene poi confermato con esami di secondo livello, come un Western Blot, che conferma, definitivamente, che è avvenuta l'infezione.

Sottoporsi all' esame per la ricerca degli anticorpi anti-HIV elaborati dall'organismo quando si entra in contatto con il virus che provoca l'AIDS, è, quindi, l'unico modo di scoprire l'infezione: si tratta del test ELISA , indagine che prevede un semplice prelievo di un campione di sangue, indolore, veloce, anonimo e gratuito nelle strutture sanitarie pubbliche.

L'AIDS subentra quando le difese immunitarie sono state ormai danneggiate e non riescono più a proteggere l'organismo da microrganismi normalmente innocui, mettendo il paziente in serio pericolo di vita.

Si parla di sieropositività quando si riscontra nel sangue la presenza di anticorpi anti-HIV , ma non si sono ancora manifestate le infezioni opportunistiche (es. polmonite , toxoplasmosi ecc.) come avviene nell'AIDS. Pur essendo sieropositivi, è possibile vivere per anni senza alcun sintomo e accorgersi del contagio. In questo periodo, inoltre, è possibile il ricorso a farmaci antiretrovirali ( terapia HAART ) che riducono e bloccano la replicazione virale, migliorando la qualità di vita e prolungando la sopravvivenza delle persone sieropositive.

Al momento, non esiste purtroppo una cura o un vaccino per eliminare definitivamente l'HIV dal corpo. Tuttavia, la diagnosi e le terapie tempestive possono ritardare moltissimo o addirittura impedire la comparsa dell'AIDS.

Le manifestazioni cliniche dell'AIDS sono costituite da infezioni opportunistiche (causate cioè da virus, batteri o funghi patogeni che, in soggetti con una risposta immunitaria non compromessa, non causano alcuna malattia) e da alcune forme di tumori (come i linfomi ), favorite da una gravissima compromissione del sistema immunitario. Questo processo degenerativo prosegue fino alla morte del paziente.

La sindrome da immunodeficienza acquisita è caratterizzata, infatti, dalla progressiva perdita della capacità di difesa immunitaria, che non è più in grado di proteggere l'organismo dalle malattie.

Epidemiologia

AIDS: quanto è diffusa nel Mondo?

A differenza di quanto si pensi, l'AIDS non è una malattia scomparsa. La sindrome da immunodeficienza acquisita rappresenta un importante problema sanitario in molte parti del Mondo e la sua diffusione è considerata una delle attuali pandemie (nota: l'ultima, in ordine di tempo, è quella di COVID-19).

Per approfondire:

In Italia, nel 2018, i dati riferiti nel contesto del sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV indicano 4,7 nuovi casi per 100.000 residenti. A fine 2018, l'Organizzazione Mondiale della Sanità riporta siano 37,9 milioni le persone che vivono con il virus HIV e ci siano state 1,7 milioni di nuove diagnosi.

Negli ultimi anni, si è notato un aumento dei casi attribuibili alla trasmissione sessuale. Poco rilevante appare per il momento il ruolo epidemiologico di HIV-2, che ancor oggi ha una diffusione limitata ad alcune regioni dell'Africa occidentale; anche la frequenza con la quale si sviluppano casi di malattia a partire dall'infezione da HIV-2 è notevolmente inferiore a quella che si osserva nei soggetti HIV-1-positivi.

Quando e dove ha avuto origine l’epidemia globale di AIDS?

Le prime testimonianze del virus dell'immunodeficienza umana (HIV) proviene dai campioni ottenuti da pazienti africani negli anni Cinquanta. Si ritiene che la prima infezione sia avvenuta proprio in Africa, in seguito al contagio da altre specie di primati infetti. HIV-1 rappresenta, infatti, la versione mutata di un virus delle immunodeficienza della scimmia (SIV) che convive con questi animali da molte centinaia di anni. Il virus (identificato come HIV-1 di gruppo M) venne originariamente trasmesso all'uomo dagli scimpanzé. In realtà, questo passaggio sarebbe avvenuto più di una volta in Africa centrale, agli inizi del Novecento, ma solo uno di questi casi ha portato allo scoppio dell'epidemia di AIDS tra gli esseri umani.

Uno studio condotto da un team di ricerca internazionale, pubblicato su "Science", ha ricostruito la storia genetica ed epidemiologica dell'AIDS ("The early spread and epidemic ignition of HIV-1 in human populations"; Science. 2014 Oct 3; Vol. 346 no. 6205 pp. 56-61). Confrontando le sequenze genetiche di centinaia di campioni di HIV provenienti da diverse zone dell'Africa, il gruppo di ricercatori ha realizzando una sorta di albero genealogico. Applicando le conoscenze sul tasso di mutazioni del virus, gli studiosi sono stati in grado di collegare i diversi rami dell'albero genealogico con i dati storici a disposizione. Così, è stato possibile risalire all'origine dell'epidemia di AIDS: il virus si diffuse nel 1920 a Kinshasa, attuale capitale della Repubblica del Congo.

All'inizio del XX secolo, infatti, Kinshasa era una città coloniale in forte espansione, al centro di un fiorente commercio; in seguito all'espansione del traffico ferroviario, divenne una delle città meglio collegate dell'Africa centrale e si stima che, alla fine degli anni ˈ40, vi transitarono centinaia di migliaia di persone.

Shutterstock

L'adattabilità genetica del virus, l'incremento della popolazione, lo sviluppo dei trasporti, la prostituzione, la presenza dei altre malattie infettive e l'abitudine di utilizzare negli ospedali siringhe non sterilizzate sono tutti fattori che contribuirono a portare il virus in città e negli altri Paesi africani. Alla fine degli anni Settanta, l'AIDS si è diffusa nelle isole dei Caraibi e in alcune aree metropolitane degli USA e del Nord Europa. Gli intensi scambi commerciali e turistici tra aree inizialmente interessate dall'epidemia ed aree non ancora colpite e l'uso di sangue inconsapevolmente infetto a scopo trasfusionale hanno contribuito alla diffusione dell'infezione da HIV in tutto il Mondo all'inizio degli anni Ottanta.