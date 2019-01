Come altre fobie, l'agorafobia può avere ricadute negative nella quotidianità della persona, in termini di limitazioni nella vita sociale e lavorativa. Fortunatamente, questo disturbo può essere affrontato attraverso un percorso di psicoterapia, orientato al superamento della fobia .

La gravità dell'agorafobia e dei comportamenti adottati per evitare le situazioni temute può variare ampiamente da persona a persona. Nei casi più severi, oltre all'ansia possono manifestarsi sintomi fisici o attacchi di panico in piena regola, con sudorazione fredda o accentuata, aumento della frequenza cardiaca ( tachicardia ), nausea e senso di soffocamento.

Dal punto di vista clinico, il soggetto che ne soffre viene assalito da una sensazione di angoscia , forte disagio, quando si ritrova in situazioni poco familiari, in grado di dare l'impressione di non avere facili vie di fuga e dove nessuno potrebbe prestare aiuto. Nella maggior parte dei casi, l'agorafobia è un problema che emerge secondariamente all'insorgenza di attacchi di panico , crisi d'ansia minori e stress post-traumatico .

Le cause non sono ancora del tutto note. Nella maggior parte dei casi, però, questo disturbo sembra risultare da un'esperienza traumatica sperimentata durante l'infanzia e l'adolescenza: se il naturale istinto di esplorare viene scoraggiato, si genera un blocco che tocca anche la percezione di sé e delle proprie possibilità. In età adulta, questa reazione può essere enfatizzata dalla bassa autostima.

Sintomi e Complicazioni

Agorafobia: Come si Manifesta?

L'agorafobia è una condizione molto complessa, che non riguarda solamente la paura degli spazi all'aperto, ampi e vasti, o tra la folla. Ad innescare i sintomi di questo disturbo fobico può essere, infatti, il timore di trovarsi in situazioni particolarmente stressanti o dalle quali sia impossibile fuggire oppure ricevere aiuto in caso di pericolo. Pertanto, una persona che soffre di agorafobia può avere paura di situazioni specifiche, come: Trovarsi in uno spazio aperto e ampio (supermercato, parcheggio o ponte);

Uscire di casa, se non accompagnati;

Aspettare in coda oppure essere tra la folla;

Viaggiare sui mezzi pubblici (ad esempio: treni, autobus o aerei);

Visitare un centro commerciale;

Frequentare luoghi pubblici molto affollati (es. ristoranti, mercati, concerti, cinema e centri commerciali). Esistono casi, poi, in cui il malessere avvertito è correlato alla paura di situazioni generali, come criminalità, incidenti e malattie. Quali sono i Sintomi dell'Agorafobia? Chiaramente, i sintomi e la gravità dell'agorafobia possono variare da caso a caso: Alcune persone sperimentano un'ansia o un disagio di lieve entità solo quando si trovano in ambienti poco familiari.

Altri agorafobici manifestano, invece, un grave senso di angoscia e, nei casi estremi, attacchi di panico in piena regola. Come altri disturbi fobici, l'agorafobia è in grado di provocare anche reazioni fisiologiche, quali: Battiti accelerati;

Brividi e pelle d'oca;

Sudore freddo o, al contrario, vampate di calore;

Formicolio e prurito;

Nausea e/o vomito;

Senso di svenimento o vertigini;

Mal di testa;

Confusione e sensazione di "testa vuota";

Difficoltà a respirare (respirazione affannosa, sensazione di soffocamento);

Disturbi visivi, come affaticamento degli occhi, distorsioni o illusioni ottiche;

Fischi alle orecchie;

Bocca secca;

Tremori;

Pianto;

Intorpidimento;

Urgenza minzionale;

Senso di oppressione o di dolore al petto. Alcune persone riferiscono di avere la percezione di stare soffocando. Altre tentano di uscire e/o di allontanarsi dalla situazione agorafobica con ogni mezzo possibile. Nei casi più gravi, l'agorafobia può portare a timore di svenire, di perdere il controllo o, addirittura, di morire.

Agorafobia: nota ai Sintomi Somatici I sintomi fisici che si manifestano nell'agorafobia, così come in altre fobie, segnalano il verificarsi di una risposta anormale a livello emotivo: il corpo sta rispondendo allo stimolo fobico con un'espressione estrema della reazione fisiologica di "lotta o fuga". In altre parole, la mente interpreta il pensiero che gli spazi aperti o affollati siano una minaccia rispetto ad un potenziale pericolo, quindi prepara automaticamente il corpo a combattere per la sopravvivenza. Quest'eccessiva risposta emotiva è uno dei segni più chiari che una persona è in preda ad un disturbo fobico.

Possibili Conseguenze dell'Agorafobia Come brevemente anticipato, l'agorafobia può limitare notevolmente la vita di chi ne soffre. Nei casi gravi, i sintomi del disturbo fobico vengono attivati anche solo pensando alle situazioni che scatenano tipicamente la paura.

Nella maggior parte dei casi, l'agorafobia può innescare attacchi di panico al pensiero di: Non ricevere soccorso in pubblico , nel caso in cui si verificasse una crisi d'ansia;

, nel caso in cui si verificasse una crisi d'ansia; Trovarsi in un luogo senza un'uscita di sicurezza immediata, disponibile alla vista, che consenta di dirigersi verso un luogo reputato più sicuro (quest'ultima è considerata una delle caratteristiche chiave delle situazioni agorafobiche). L'agorafobia può indurre anche a ricorrere a varie soluzioni come, ad esempio, non andare alle feste particolarmente affollate o evitare di viaggiare in autobus o in aereo. L'ansia correlata al disturbo fobico è responsabile, inoltre, di uno stato di stress persistentemente elevato, che, alla lunga, può risultare dannoso per la salute. Agorafobia: Disturbi associati L'agorafobia può associarsi a depressione e comportamenti ossessivi. Il disturbo può essere correlato, poi, a disturbi d'ansia ed altre fobie, come quella sociale, per il buio, le altezze ed i viaggi in aereo.