Agopuntura e menopausa: tutti i benefici

Vampate di calore, sbalzi d'umore, ansia, insonnia e affaticamento sono solo alcuni dei sintomi che possono manifestarsi in concomitanza della menopausa. Se esistono donne in grado di sopportarli agevolmente, altre sono molto più in difficoltà e cercano modi per fronteggiarli. Uno di questi potrebbe essere quello di ricorrere all'agopuntura.

Cos’è l’agopuntura L'Agopuntura è una delle pratiche della Medicina Tradizionale Cinese, riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la cui origine risale circa al 2.500 a.C. Secondo la medicina orientale esisterebbe un'energia che governa l'uomo e l'Universo e il cui corretto fluire manterrebbe tutto nelle condizioni ottimali. Le malattie o i malesseri deriverebbero dalle alterazioni in questo corretto flusso e l'agopuntura servirebbe proprio per riportare ogni cosa in equilibrio. Come funziona Per ristabilire l'equilibrio psicofisico, l'agopuntura stimola i punti così detti energetici con gli aghi. Gli aghi utilizzati per praticare l'agopuntura sono estremamente sottili, e durante le sedute il terapeuta li inserisce negli strati più superficiali compiendo una manovra veloce ma molto delicata, che per il paziente risulta completamente indolore. L'unica sensazione che si potrebbe avvertire è un lieve formicolio localizzato, spesso accompagnata a quella di una leggerissima scossa elettrica. Una volta posizionati, gli aghi vengono lasciati inseriti sotto la pelle solitamente per circa 25-30 minuti, prima di essere rimossi. Il numero di sedute necessarie per constatare benefici è variabile a seconda del disturbo e della persona che riceve il trattamento. L'agopuntura è una terapia medica ma anche psicologica e perché dia risultati è necessario stabilire un rapporto di fiducia tra paziente e terapista. Per questo è fondamentale rivolgersi solo a un centro specializzato e a professionisti regolarmente abilitati.