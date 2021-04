Movimento e Nutrizione: Come Rimanere Agili Dopo i 60 Anni

Introduzione Dopo i 60 anni, si sa, rimanere agili può richiedere un certo impegno. Questo perché l'organismo necessita di stimoli continui e opportunamente efficaci per mantenere la stessa funzionalità dell'età pregressa. Shutterstock Considerando inoltre che il fisico "non più giovane" ha minori capacità di assorbimento e di anabolismo, la gestione della nutrizione acquisisce un'importanza cruciale sia nella prevenzione del declino fisiologico (soprattutto dell'apparato locomotore, quindi di muscoli, ossa e articolazioni), sia nel supporto dell'attività motoria (che, se non compensata, può non esprimere il beneficio ricercato). Tuttavia, seppur inesorabile, adottando il giusto stile di vita, l'invecchiamento può essere rallentato in maniera considerevole. Ovviamente ogni caso è a sé; incidono considerevolmente la soggettività, la storia sportiva e altre variabili sia esterne che interne alla persona. Di seguito cercheremo di capire meglio come rimanere agili dopo i 60 anni, con specifico riferimento a quella fetta di popolazione che non ha un passato atletico propriamente detto.

Agilità Cos’è e cosa si intende per agilità Prima di entrare nel merito di "cosa fare", è giusto chiarire cosa intendiamo per agilità. Il dizionario specifica che potremmo definire l'agilità come "scioltezza e destrezza nei movimenti delle membra". Ma cosa si intende per destrezza? Sostanzialmente l'unione delle capacità di: coordinazione (ordine e ritmo), anche complessa, nei movimenti;

(ordine e ritmo), anche complessa, nei movimenti; apprendimento e perfezionamento ;

e ; rapidità di adattamento e applicazione delle suddette. Ad incidere sulla destrezza è, prima di tutto, l'azione del sistema nervoso centrale (SNC); a seguire, l'interazione del sistema nervoso periferico (SNP) con il sistema muscolare. Tuttavia, le capacità nervose possono essere stimolate e modificate prevalentemente in età infantile. Ecco perché la storia di ogni soggetto è un fattore determinante, oltre alle proprietà innate, al mantenimento o allo sviluppo dell'agilità. Così come, nell'approccio a un nuovo sport, i bambini che hanno sempre giocato all'aperto hanno una migliore base di partenza rispetto a quelli che trascorrono il loro tempo seduti, il mantenimento dell'agilità di un ex sportivo risulta molto più semplice rispetto a quello di un sedentario. Ciò detto, mantenersi agili dopo i 60 anni è essenziale prevalentemente a: garantire la mobilità generale di base ;

la di ; prevenire il rischio di infortuni ;

il rischio di ; massimizzare la qualità della vita. Non è quindi necessario apprendere chissà quale gesto atletico; i protocolli andranno costruiti su misura per ognuno e ciò significa che siamo tutti potenziali candidati all'aumento o al mantenimento dell'agilità, anche dopo i 60 anni.

Quale Sport Quale sport per rimanere agili dopo i 60 anni? Più che di sport sarebbe il caso di parlare di attività fisica auspicabile. L'agilità può essere affinata e mantenuta usando mezzi anche molto diversi; non solo praticando discipline sportive propriamente dette, ma anche grazie a corsi fitness, esercizio funzionale o allenamento ricreativo. Qualsiasi tipo di movimento va bene, pur nel rispetto delle capacità individuali (e qui, il medico di base o il medico sortivo dovranno "dire la loro"), e a patto che tenga in considerazione gli obbiettivi principali. Quali obbiettivi? Andando per gradi, con lo scopo di mantenere e/o migliorare l'agilità, un over 60 dovrebbe ricercare le seguenti finalità: Garantire la capacità di deambulazione (in tutte le direzioni, anche indietro e lateralmente) e, possibilmente, anche quella di corsa leggera (anche breve); Approcciarsi al gesto di balzo; Curare la mobilità del rachide (schiena), eseguendo protocolli finalizzati al miglioramento della flesso-estensione, anche laterale; Analizzare eventuali criticità legate ai movimenti delle spalle (la cuffia dei rotatori è uno dei distretti più colpiti dall'usura, sia per troppo uso, sia per scarso tono muscolare); Entrare nel merito dei propri limiti funzionali, come la presenza di complicazioni artrosiche all'anca, alle ginocchia ecc., e integrare con esercizi di rinforzo della muscolatura di sostegno; Rispolverare le capacità coordinative (organizzazione, controllo e di modulazione dei movimenti), soprattutto generali; Migliorare, per quanto possibile, la flessibilità e l'elasticità muscolare totale, e la mobilità articolare globale; Laddove possibile, sviluppare o mantenere le capacità condizionali (forza, resistenza e velocità). Da valutare con attenzione, soprattutto per tutti coloro che non hanno una disciplina o uno sport particolarmente gradito, la possibilità di cimentarsi nell'allenamento funzionale propriamente detto. Certo, si tratta di un'attività svolta in modo anche parecchio eterogeneo a seconda del trainer e del corso in questione. Starà al diretto interessato la responsabilità di capire se il servizio disponibile può essere o meno idoneo alle proprie necessità. Nota: si raccomandano attenzione e cautela nei corsi "più spinti", come il crossfit, che hanno sicuramente una vasta copertura sugli obbiettivi di cui sopra, ma possono implicare un maggior rischio di infortunio.

Quanto Allenarsi Quanto allenarsi per rimanere agili dopo i 60 anni? Più possibile, nei limiti della ragionevolezza. Ovviamente, "detto così", il concetto sembrerebbe espresso in maniera troppo "generica". La grossa verità però, è che niente e nessuno può sostituire le sensazioni interne percepire durante e dopo una sessione. Risulta quindi determinante imparare a distinguere i famosi DOMS (indolenzimento muscolare) dagli "acciacchi" articolari e ancora da dolori infiammatori tendinei od articolari. Nessuno ha i mezzi per "capire meglio" del diretto interessato; anche uno specialista partirebbe, anzitutto, da un'analisi dei sintomi soggettivi e passerebbe in seguito alla valutazione dei segni clinici oggettivi. Mediamente possiamo comunque affermare che: In linea generale, le attività ricreative (come la passeggiata a piedi o in bicicletta) possono essere svolte quotidianamente , con volumi di lavoro anche di 60' o superiori – a patto che l'intensità sia bassa o comunque moderata.

(come la passeggiata a piedi o in bicicletta) possono essere svolte , con volumi di lavoro anche di 60' o superiori – a patto che l'intensità sia bassa o comunque moderata. Passando ai corsi fitness o alle pratiche più impegnative, come nuoto, corsa, canottaggio, functional training ecc. l'impegno consigliabile è a giorni alterni, con volumi inferiori ai 60' e intensità media (non si escludono picchi e discese della stessa).

ai 60' e intensità media (non si escludono picchi e discese della stessa). Giungiamo poi agli sport e alle discipline propriamente dette che, anche con un volume identico o quasi al precedente, impongono di raggiungere delle intensità elevate. Queste, appannaggio degli ex-atleti, richiedono una frequenza non superiore alle 3-4 volte a settimana. Tutto questo ovviamente, dev'essere opportunamente sostenuto anche lato nutrizionale. Vediamo come.