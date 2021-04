Ageusia (Perdita del Gusto)

Cos’è L'ageusia consiste nella perdita della sensibilità gustativa. L'incapacità di percepire il gusto è un sintomo che si riscontra in molteplici condizioni patologiche: dal comune raffreddore a condizioni mediche più gravi che coinvolgono il sistema nervoso centrale. La perdita del gusto può anche essere un segno del normale invecchiamento. Shutterstock Cosa s’intende per Ageusia? L'ageusia è un disturbo caratterizzato dalla perdita delle funzioni gustative della lingua, in particolare l'incapacità di rilevare il sapore dolce, acido, amaro e salato e l'umami. In molti casi, si tratta di una problematica transitoria correlata, per esempio, alle patologie da raffreddamento (influenza, raffreddore ecc.) oppure all'assunzione di alcuni farmaci. Altre volte, però, la perdita del gusto è persistente e rende opportuno il consulto del proprio medico o dell'otorinolaringoiatra. Quanto è Comune Perdere il Senso del Gusto? L'ageusia è relativamente rara rispetto all'ipogeusia - una parziale perdita del gusto - e alla disgeusia - una distorsione o alterazione del gusto. Essendo il senso del gusto dipendente dalla funzione di due diverse tipologie di cellule specializzate, olfattive e gustative, e dalle vie neurologiche coinvolte nella trasmissione degli stimoli relativi, l'ageusia potrebbe essere confusa con l'anosmia (perdita dell'olfatto). A tal proposito, è stato riscontrato che la maggior parte delle persone che si sottopongono a visita medica per la perdita del gusto, in realtà presentano un problema con il loro senso dell'olfatto: si stima che la perdita del senso del gusto è effettiva in circa 15 adulti su 100. Premessa: Come funziona la percezione del Gusto?

Diagnosi Essendo le possibili cause numerose, l'interpretazione della ageusia non è sempre semplice. Per questo motivo, l'iter diagnostico prevede diverse indagini per valutare se il problema è relativo al gusto o se è implicata una disfunzione olfattiva, neurologica o di altra origine. Perché Rivolgersi a un Medico Il gusto è importante per il nostro stato nutrizionale e le persone che perdono questo senso spesso vanno incontro ad una riduzione di peso. La malnutrizione e la depressione possono derivare da una perdita del gusto prolungata o non trattata. Ageusia: cosa prevede l’Iter Diagnostico? Anamnesi approfondita (il medico rivolge al paziente domande su sintomi associati all'ageusia, farmaci in uso, condizioni mediche pregresse o in atto e concomitanti alterazioni del senso dell'olfatto);

Esame obiettivo otorinolaringoiatrico completo (ispezione del cavo orale, palpazione di lingua e ghiandole salivari);

Esame endoscopico di naso e gola;

Test dell'olfatto e del gusto (test d'individuazione e di riconoscimento, elettrogustometria, potenziali evocati gustativi ecc.). A seconda del sospetto diagnostico, possono essere indicati: Biopsia delle papille gustative;

Esami radiologici o TC/RM (seni paranasali, base cranio);

Valutazione neurologica;

Visita odontoiatrica.