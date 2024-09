Afta o herpes? Quali sono le differenze? Quale è contagioso?

Le lesioni orali causate dalle afte e dall' herpes labiale possono apparire e provocare sintomi simili nella bocca o attorno ad essa, ma in realtà hanno cause diverse, così come differenti sono i trattamenti.

Nelle zone in cui compaiono le vescicole, l'herpes alle labbra provoca anche dolore , prurito e momentanea perdita della sensibilità al tatto . Le bollicine possono scoppiare, esponendo la pelle al rischio di ulteriori infezioni. A distanza di alcuni giorni dalla loro comparsa, le vescicole evolvono in crosticine.

Le afte sono solitamente dolorose ed alcune persone avvertono bruciore o formicolio in bocca prima che si formi l' ulcera aftosa. La sensazione urente è esacerbata quando si mangia o si beve. Di solito, il bruciore precede di un paio di giorni la comparsa di altri segni come l'insorgenza di una vescicola rotondeggiante dalla superficie prima rossastra e lucida, poi biancastra; ciò può portare a confondere le afte con altre forme di stomatite o problemi del cavo orale.

Le afte (ulcere aftose) coinvolgono i tessuti molli del cavo orale e si presentano come ulcerazioni di forma tondeggiante o ovale , con fondo di colore bianco-giallastro e contorno rosso acceso. Le afte solitamente insorgono nella parte interna delle guance , delle labbra o sulla lingua . Probabilmente, non si riscontreranno afte sulle gengive , ma potrebbero comparire proprio alla base delle stesse.

Cause

I virus causano l'herpes labiale, una malattia estremamente contagiosa. Le afte, d'altro canto, non sono contagiose. Non è chiaro cosa esattamente le provochi, ma diversi fattori possono aumentare il rischio.

Cosa provoca le afte?

Le cause scatenanti le afte in bocca non sono ancora state determinate con certezza, ma sono stati individuati molteplici fattori che possono concorrere nel favorirne l'insorgenza, tra cui:

In ogni caso, non essendo di origine infettiva, le afte non sono contagiose.

Herpes labiale: quali sono le cause?

L'herpes labiale è causato dal virus herpes simplex che si contrae attraverso la saliva, i baci o, più in generale, tramite contatto diretto con le persone infette.

Dopo la regressione della prima infezione, il virus dell'herpes labiale ha la peculiare caratteristica di andare a rifugiarsi, attraverso i nervi della cute, nei gangli neuronali più vicini al sito di infezione. In questa sede, il virus dell'herpes entra in latenza, cioè non solo sopravvive al sistema immunitario, ma non viene neppure eliminato attraverso l'impiego dei farmaci. Anche a distanza di molto tempo, l'herpes labiale può ripresentarsi: il virus approfitta degli stati di "debolezza" dell'organismo (cali delle difese immunitarie, periodi di stress, esposizione al sole, affaticamenti generali ecc.), quindi si riattiva e provoca le classiche lesioni labiali.

L'herpes labiale può diffondersi ad altre parti del corpo, quindi è importante evitare di toccare le vescicole.

