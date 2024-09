Afta guancia interna: cos’è? Cause, rimedi e cura

Afta guancia interna: cos’è? Un'afta o ulcera aftosa è una piccola piaga rotonda o ovale che si sviluppa all'interno della bocca, inclusa la lingua, le guance, le labbra o sul palato. Quando insorge sulla guancia interna, le afte presentano una parte centrale bianca o grigia con un bordo rosso e sono spesso dolorose, specialmente quando si parla, si mangia o ci si lava i denti.

Quali sono le cause? Sebbene la causa esatta delle afte sia sconosciuta, fattori come stress, lesioni alla bocca, cambiamenti ormonali e carenze nutrizionali possono contribuire al loro sviluppo. Perché si formano le afte sulla guancia interna? Le afte si sviluppano quando i tessuti delicati all'interno della bocca vengono danneggiati o irritati. Le cause per cui si sviluppano le afte all'interno della guancia non sono del tutto note, ma s'ipotizza che queste lesioni potrebbero derivare da una risposta del sistema immunitario dopo l'esposizione a determinate sostanze, irritanti o lesioni come: Lesioni o traumi alla bocca (ad esempio, interventi odontoiatrici, utilizzo di apparecchi ortodontici, protesi dentarie mal adattate)

(ad esempio, interventi odontoiatrici, utilizzo di apparecchi ortodontici, protesi dentarie mal adattate) Alcuni alimenti , come gli agrumi o il formaggio

, come gli agrumi o il formaggio Cambiamenti ormonali durante la gravidanza o il ciclo mestruale

durante la gravidanza o il ciclo mestruale Stress

Carenze nutrizionali

Immunodeficienza

Terapie chemioterapiche e radioterapiche Afta guancia interna: cosa aumenta il rischio? Le afte sono tra le patologie orali più comuni. Chiunque può sviluppare afte sulla guancia interna, ma alcuni fattori di rischio possono rendere più suscettibile, tra cui: Genetica: fino al 46% delle persone che sviluppano le afte hanno familiari che ne soffrono;

fino al 46% delle persone che sviluppano le afte hanno familiari che ne soffrono; Sesso: le donne hanno più probabilità degli uomini di sviluppare afte;

le donne hanno più probabilità degli uomini di sviluppare afte; Alcune condizioni di salute: alcune condizioni mediche possono aumentare il rischio di afte, tra cui il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), disturbi gastrointestinali (ad esempio: malattie infiammatorie intestinali) o alcuni tipi di cancro (es. cancro alla bocca, al pancreas, al seno).

Quanto dura? Afta guancia interna: quanto tempo impiega per guarire? Le afte all'interno della guancia guariscono solitamente in una o due settimane, ma il tempo di guarigione può variare a seconda di fattori quali le dimensioni e la posizione della lesione.