Affanno: Cos’è? Caratteristiche, Cause e Disturbi Associati

In genere, il trattamento è rivolto alla malattia di base. Per questo motivo, l'iter diagnostico per inquadrare le cause dell'affanno deve essere più completo possibile.

Nella maggior parte dei casi, l'affanno è un sintomo che risulta da malattie dell' apparato respiratorio ( malattie polmonari ) o da cardiopatie. Esistono, però, altre condizioni che si associano a questa manifestazione, come quelle neurologiche, muscolo-scheletriche, endocrine, ematologiche e psichiatriche. L'affanno si manifesta anche nei soggetti sani in corso di un'attività fisica intensa, a causa dell' iperventilazione evocata dallo stesso sforzo.

Il motivo principale per cui insorge è attribuibile alla discrepanza tra la richiesta d'ossigeno dell'organismo e la capacità di rispondere a quest'input . Pertanto, l'affanno può dipendere, in primis, da disfunzioni dei polmoni e/o del cuore , organi che riforniscono il corpo d'ossigeno rispettivamente attraverso gli scambi gassosi e la circolazione sanguigna .

L' affanno è una sensazione di difficoltà respiratoria , completamente soggettiva, che si manifesta e viene decritta dal paziente in maniera diversa in base alla causa.

L'affanno viene avvertito in modo diverso da chi ne soffre; più comunemente, la sensazione viene descritta come:

L'affanno è definito, in termini medici, come dispnea . Questa consiste in una difficoltà respiratoria, forzata ed accompagnata da una sofferenza soggettiva.

Quando si verifica dopo un periodo di attività sportiva intensa, l'affanno è generalmente un problema lieve e transitorio. Il respiro affannoso diventa "anomalo" in situazioni inaspettate o in corso di malattie respiratorie, cardio-vascolari o di altra origine.

L'affanno è la spiacevole sensazione di fame d'aria o respirazione difficoltosa . Questo sintomo può presentarsi all'improvviso o, come accade in malattie croniche di varia origine, in modo graduale.

Cause e Fattori di Rischio

Premessa La respirazione consente di rifornire le cellule dell'organismo dell'ossigeno necessario al loro funzionamento e per eliminare l'anidride carbonica, prodotto di scarto dell'attività metabolica. Inoltre, quest'attività permette la regolazione dell'equilibrio acido-alcalino. Per questo motivo, non deve sorprendere che molti disturbi influenzino la respirazione, in particolar modo quelli che coinvolgono cuore, polmoni e cervello (organo che sovraintende).

Quando insorge durante un'attività fisica più o meno intensa e si risolve con il riposo, l'affanno è detto "da sforzo". Tale condizione si verifica, ad esempio, in alcune malattie cardiache, nell'anemia e nell'ultimo trimestre di gestazione (il feto nel grembo materno va a comprimere il diaframma, che si trova sopra l'utero e rappresenta il principale muscolo della respirazione).