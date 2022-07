Aerofagia, meteorismo, flatulenza: differenze, sintomi e rimedi

Aerofagia, meteorismo, flatulenza: differenze Aerofagia, Meteorismo e Flatulenza sono condizioni che interessano l'addome e presentano effetti simili anche se, per cause e insorgenza, possono differire sotto alcuni aspetti. In particolare, parliamo di aerofagia quando un soggetto tende ad inghiottire aria durante i pasti. Letteralmente, infatti, ci riferiamo al «mangiare aria». Il meteorismo, invece, a differenza dell'aerofagia, non è conseguenza di ingestione di aria, ma della fermentazione di alcuni alimenti che causano gas nell'intestino. La flatulenza, infine, è l'eliminazione per via rettale dei gas che si originano nell'intestino. Sintomi ed abitudini alimentari possono essere informazioni utili al proprio medico per formulare una corretta diagnosi del disturbo.