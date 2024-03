Fischio all'orecchio: quando preoccuparsi dell'acufene e cosa fare subito

L' acufene è la percezione di un suono - un fischio all'orecchio o un ronzio , continuo o intermittente - in assenza di un reale stimolo sonoro esterno. Si tratta di un disturbo molto comune e, pur non essendo pericolosi, gli acufeni possono diventare parecchio fastidiosi . Per questo motivo, è bene sapere come affrontare il problema.

Gli acufeni possono interessare anche i forti fumatori : nella nicotina favorisce una carenza di ossigeno nella zona dell'orecchio interno, che può determinare, per alcuni periodi, la comparsa di fischi, per la sofferenza e/o morte delle cellule acustiche.

L'acufene può rappresentare il campanello d'allarme di malattie che non interessano l'apparato uditivo, come:

Il fischio all'orecchio può comparire per ragioni non identificabili oppure come sintomo di tantissime malattie , non solo a carico dell'apparato uditivo.

Il fischio all'orecchio non si presenta sempre allo stesso modo: in qualche caso, si tratta di suoni di frequenza acuta (simili al sibilo della pentola a pressione ); altre volte, possono essere avvertiti come ronzii più gravi o cigolii . Di solito, questi rumori non sono molto intensi, ma la persona che ne soffre percepisce questo disturbo come insopportabile e fastidioso: il fischio all'orecchio può accentuarsi in ambienti silenziosi e in assenza di stimoli distraenti, quindi risulta difficile da tollerare soprattutto al momento di coricarsi.

L'acufene può essere unilaterale (cioè percepibile in un solo orecchio) o bilaterale . In alcuni casi, sembra che l'acufene provenga genericamente dall'interno della testa.

In tutti questi casi e quando l'acufene diventa persistente o ricorrente, è consigliabile rivolgersi il prima possibile ad uno specialista otorinolaringoiatra per verificare lo stato di salute del proprio apparato uditivo e identificare le cause scatenanti.

Cosa fare subito

Acufene: esiste una cura?

L'approccio specifico al trattamento dell'acufene dipende dalla causa sottostante e dal caso individuale: a volte, si tratta di un disturbo transitorio, tendente all'autolimitazione nel giro di breve tempo; nei casi cronici o persistenti di acufene, invece, le cure potrebbero non essere davvero risolutive e il fischio all'orecchio può persistere anche quando si risolve il problema scatenante. In tale evenienza, le terapie si concentrano sulla riduzione della gravità e dell'impatto dei sintomi dell'acufene. Uno di questi approcci è la terapia mascherante: il paziente si avvale di un apparecchio speciale, simile ad una protesi acustica, che va inserito nell'orecchio. Questo dispositivo emette un suono di basso livello che annulla il fischio percepito ed è maggiormente tollerato dal soggetto. Esistono, inoltre, tecniche comportamentali che aiutano a convivere con il fenomeno: l'acufene si accentua in ambienti silenziosi, per cui per favorire l'addormentamento, alcuni pazienti trovano sollievo dal tenere dispositivi audio da tavolo, che emettono rumore bianco e suoni rilassanti musica di sottofondo, per mascherare il fischio all'orecchio.

Alcune forme di fischio alle orecchie regrediscono con la correzione della perdita dell'udito (adottando, ad esempio, un apparecchio acustico), mentre quando l'acufene diventa più intenso per lo stress ed altri fattori psicologici (come la depressione), il medico può prescrivere una terapia farmacologica a base di ansiolitici e miorilassanti.

Un'altra soluzione all'acufene è rappresentata da terapie di riallenamento. Nel corso di questi programmi specializzati, il paziente viene sottoposto ad una stimolazione sonora per diverso tempo. Questa agisce sulle cellule nervose addestrandole nuovamente, in modo tale che il fischio alle orecchie non risulti amplificato e non venga percepito come negativo. La stimolazione viene erogata da piccoli generatori di energia sonora indossabili o da dispositivi simili ad un impianto cocleare.

Altro intervento utile per contribuire al benessere uditivo è quello di ridurre, se non eliminare del tutto, l'assunzione di caffeina ed altri stimolanti, l'abitudine al fumo ed il consumo di alcool, a favore di una sana attività fisica e di una dieta iposodica, ricca di frutta e verdura.