Acqua alcalina: proprietà, benefici, controindicazioni

Introduzione

Secondo alcuni esperti in naturopatia l'acqua alcalina, sia acquistata in bottiglia che creata dal proprio rubinetto attraverso l'azione di un purificatore ionizzante, è un tipo di acqua estremamente salutare da bere. A sostegno di questa tesi ci sarebbero notevoli benefici dell'acqua alcalina per la salute dell'organismo, incluso il fatto che rallenta il processo di invecchiamento, aumenta l'energia, aiuta le persone con problemi di fertilità, regola il livello di pH del corpo e previene malattie croniche come il cancro.

Non tutte le affermazioni sull'acqua alcalina, tuttavia, risultano supportate da evidenze scientifiche, pur essendoci benefici dimostrati da studi, comunque dal campione troppo esiguo.