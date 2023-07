Il sole peggiora l'acne comedonica

Occorre precisare come prima cosa che non esiste un tipo solo di acne. La cura idonea, e così anche la reazione all'esposizione al sole, è da valutare in funzione del tipo di acne presente in quel determinato momento. In linea generale, come consigliano gli esporti in dermatologia, è bene evitare le esposizioni prolungate e nelle ore più calde. I raggi del mattino e del tardo pomeriggio possono contribuire a diminuire l'infiammazione della pelle acneica.

Perché sembra che la pelle asciughi e i brufoli di vedano meno? Il sole e il mare, in primis, seccano la pelle che quindi apparirà meno unta. L'abbronzatura, inoltre, creerà quell'effetto di maschera dei rossori. In realtà è solo un beneficio di tipo estetico in quanto i raggi solari aumentano l'ispessimento dello strato superficiale della pelle provocando l'insorgenza di comedoni e punti neri che riacutizzano l'acne.

Anche al mare, nonostante l'apparente miglioramento della pelle, non è consigliato sospendere la terapia prescritta dal dermatologo. I farmaci fotosensibili andranno applicati prima di andare a dormire, dopo accurata detersione del viso.