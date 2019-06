Nei casi più gravi, la terapia si basa sull'assunzione per via orale di farmaci sistemici, quali antibiotici, isotretinoina, estrogeni ed antiandrogeni.

Isotretinoina

La terapia dell'acne conglobata prevede l'isotretinoina per via orale, retinoide derivato della vitamina A. Questo farmaco svolge un'azione antinfiammatoria, sopprimendo l'attività della ghiandola sebacea e normalizzando la cheratinizzazione all'interno del follicolo. L'isotretinoina riduce così la probabilità che venga ostruito il dotto escretore della ghiandola sebacea, prevenendo la formazione dei comedoni e le follicoliti.

L'isotretinoina è capace di far regredire noduli e cisti indicativamente entro 4-6 mesi di trattamento. Assunta a lungo termine, però, l'isotretinoina può dar vita a differenti tipi di effetti collaterali, pertanto va usata esclusivamente sotto controllo specialistico. In particolare, il farmaco non deve essere assunto in gravidanza, in quanto può causare difetti al feto. Per questo, le donne in età fertile che assumono l'isotretinoina devono utilizzare metodi contraccettivi o astenersi dall'attività sessuale, dal mese che precede la terapia al mese successivo all'interruzione della stessa.

Antibiotici

Gli antibiotici (tetracicline, minociclina, eritromicina e macrolidi) agiscono inibendo la proliferazione batterica. Questi farmaci non impediscono, però, la formazione dei comedoni, per cui è sempre necessario associare una terapia topica mirata a risolvere questo problema.

Antiandrogeni e contraccettivi orali

Per l'acne conglobata causata da alterazioni endocrine è indicato l'uso di farmaci ad azione anti-androgena. Questi medicinali possono indurre una riduzione della secrezione di sebo, agendo sulle cellule dell'unità pilosebacea (inclusi cheratinociti follicolari e sebociti) sensibili all'azione di tali ormoni. Tra i medicinali che possono influenzare l'attività ormonale androgena e la produzione di sebo vi sono i contraccettivi ormonali combinati, lo spironolattone (composto steroideo sintetico con struttura analoga a progesterone ed aldosterone) ed il ciproterone acetato (progestinico con effetto anti-androgeno). Quando altre misure falliscono, è possibile tentare una terapia contraccettiva a base di estro-progestinici; sono necessari almeno o più di 6 mesi di terapia per valutarne l'efficacia.