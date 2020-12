Acidità e Bruciore di Stomaco in Gravidanza

Dal quarto mese in poi, quando il feto inizia ad aumentare significativamente le proprie dimensioni, la pressione esercitata sulle pareti dello stomaco può aggravare il problema, favorendo la risalita degli acidi nell' esofago .

In un primo momento, l'origine del disturbo è imputabile agli elevati livelli di progesterone , che possono:

Dato il potenziale rischio per il feto, per tenere sotto controllo acidità e bruciori, è opportuno seguire delle semplici regole di carattere generale:

Quando rivolgersi al Medico

Qualora acidità e bruciori di stomaco diventassero insopportabili, è opportuno rivolgersi al medico per prendere in considerazione il ricorso a farmaci specifici, supportati da studi che ne attestino l'innocuità per il feto.

Leggi anche: Farmaci per la Cura dell'Acidità di Stomaco in Gravidanza »