Abuso di Lassativi: Rischi ed Effetti Collaterali

Effetti Collaterali Cronici

Molti degli effetti indesiderati causati dai lassativi (ad esempio, crampi addominali, diarrea, squilibri elettrolitici, alterato assorbimento di nutrienti, ecc.) compaiono a breve termine, cioè nelle ore e nei giorni che seguono l'eccessiva assunzione di un determinato prodotto lassativo.

Shutterstock

Tuttavia, il vero problema legato all'abuso di lassativi riguarda le conseguenze derivanti dall'utilizzo cronico. Infatti, se l'ingestione occasionale di un purgante difficilmente si rivela dannosa per la salute (a meno che le dosi non siano particolarmente elevate), altrettanto non si può dire per l'uso abituale o frequente. Questi farmaci sono infatti in grado di dare assuefazione, facendo entrare il soggetto in un vero e proprio circolo vizioso.

Chiunque utilizzi lassativi dovrebbe infatti sapere che, mentre nella normale defecazione viene eliminato solamente il materiale fecale presente nel colon discendente (porzioni coliche terminali), i purganti più energici promuovono lo svuotamento di tutto il colon. Di conseguenza, dopo la loro assunzione sono necessari diversi giorni affinché si riformi un quantitativo di materiale fecale sufficiente per la comparsa di un nuovo e spontaneo stimolo ad evacuare. Purtroppo molti pazienti interpretano questa condizione di relativa stitichezza come un fenomeno anomalo, che li spinge verso una nuova assunzione di lassativi. Una volta entrati in questo circolo vizioso, l'abuso di purganti causa sintomi ingravescenti nel tempo: diarrea cronica, crampi e dolori addominali, atonia e neuropatia del colon (perdita della funzionalità muscolare dell'ultimo tratto dell'intestino, con inevitabile peggioramento della stitichezza), pseudomelanosi, ipokaliemia, iperaldosteronismo secondario e nefropatia.

L'abuso di lassativi è frequente anche in soggetti colpiti da disturbi del comportamento alimentare, dove il farmaco viene percepito come un rimedio per eliminare il cibo.