Le cause dell'ablutofobia non sono sempre facilmente identificabili, ma pare che all'insorgenza della problematica contribuiscano diversi fattori scatenanti, compresi quelli ambientali e caratteriali.

Il disturbo sembra essere più comune nei bambini e negli adolescenti. Tuttavia, l'ablutofobia non è da confondere con l'avversione di farsi il bagno o la doccia, che può verificarsi nel corso dell'infanzia; in effetti, questa problematica non è generalmente considerata una fobia, a meno che non duri più di sei mesi o continui a manifestarsi nell'adolescenza e nell'età adulta.

In altre parole, l'ablutofobia è vera e propria patologia: al solo pensiero di lavarsi o entrare in contatto con l'acqua ed i prodotti per l'igiene, le persone che ne soffrono manifestano ansia e disagio, tanto da mettere in atto una serie di rituali ossessivi, oltre ad adottare "particolari comportamenti" per tenere a distanza le situazioni che possono farle star male (strategie di evitamento).

L'ablutofobia sembra essere più frequente nelle donne che negli uomini e si manifesta soprattutto in soggetti dalla personalità fragile.