Abitudini mattutine che fanno bene alla tiroide

Introduzione

La tiroide, piccola ghiandola posta alla base del collo svolge diverse funzioni fondamentali per il benessere dell'organismo come controllare il metabolismo, la respirazione, la digestione, lo sviluppo del cervello e la fertilità. Per queste ragioni mantenere la tiroide funzionante in modo corretto è importante per la salute generale.

Sono molti i fattori in grado di influenzare lo stato di questa ghiandola endocrina. Iniziare la giornata con sane abitudini, come confermano gli esperti in endocrinologa, può supportare la salute della tiroide.