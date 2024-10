Come faccio a far scendere velocemente la febbre?

La febbre è una nota strategia difensiva messa in atto dall'organismo per esaltare i meccanismi immunitari che lo proteggono dal dilagare di infezioni batteriche o virali, ma non solo. La febbre, che può essere anche la conseguenza di intossicazioni alimentari, gravi traumi o pesanti stress psico-fisici, impone il riposo forzato, considerato il senso di malessere generale che l'accompagna interferendo negativamente con le attività quotidiane. Anche questa momentanea tregua dagli impegni abitudinari risulta di notevole aiuto per il recupero della salute. Shutterstock Nota La febbre non è una malattia, ma un sintomo, ciò significa che - oltre a chiedersi come abbassarla - è anche necessario individuare la causa scatenante al fine di poterla trattare, risolvendo di conseguenza anche il sintomo febbre. Per approfondire: Febbre: Cos'è? Cause e Cure

Quando abbassare la febbre? Quando la febbre è alta (indicativamente, dai 38 gradi centigradi in su) è sempre bene adottare tutte le misure necessarie per tentare di abbassarla. Tali misure possono prevedere o meno l'uso di farmaci, il cui impiego, comunque, dovrebbe avvenire solo dietro consiglio medico. In linea generale, quando la febbre supera i 38 gradi, è comunque sempre bene informarne il medico.

Quali sintomi possono manifestarsi insieme alla febbre? Come abbiamo detto, la febbre è un sintomo. Essa può manifestarsi sia da sola che in associazione ad altri sintomi che possono fornire indicazioni sulla causa scatenante. Ad esempio, quando il rialzo febbrile è causato dall'infiammazione delle membrane che rivestono il cervello (meningi) possono insorgere sintomi quali: sonnolenza, irritabilità, cefalea, rigidità muscolare, ipersensibilità alla luce, eruzione cutanea (nelle forme batteriche) e possibili convulsioni (bambini). In questi casi, il rischio che si producano lesioni neurologiche permanenti ed irreversibili è concreto, anche per temperature inferiori ai 40°C. Altro esempio è dato dalla polmonite, nell'ambito della quale la febbre, che può essere di tipo continuo-remittente, è invece accompagnata a tosse, respiro corto e polipnea (aumento della frequenza respiratoria con respiri brevi).

Come abbassare la febbre Il trattamento sintomatico della febbre è, di regola, di secondaria importanza rispetto all'identificazione delle cause che l'hanno prodotta. La temperatura corporea può essere ridotta attraverso mezzi fisici o chimici. I primi, spesso sottovalutati, includono la generosa assunzione di liquidi e le spugnature con acqua tiepida o fresca (ma non fredda!) sul corpo, in particolare su fronte, collo, braccia e gambe. Anche il riposo può contribuire ad accelerare il recupero. Quando tali metodi non sono sufficienti o quando la febbre è molto alta, è possibile intervenire con l'assunzione di farmaci, quali: Paracetamolo : è il principio attivo antipiretico per eccellenza. Largamente impiegato sia in adulti che in bambini e lattanti, il paracetamolo è in grado di abbassare la febbre in tempi relativamente brevi ed è altresì capace di esercitare una blanda azione analgesica. Si tratta di un medicinale considerato generalmente sicuro, che tuttavia non è privo di effetti indesiderati e controindicazioni. Per tale motivo il consulto del medico è sempre necessario, anche se alcuni medicinali che lo contengono si possono liberamente acquistare senza ricetta medica. Per quanto riguarda la posologia, è bene seguire le indicazioni del medico e le informazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si vuole assumere.

