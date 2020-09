Abbassare il colesterolo è l'imperativo fondamentale per chi presenta valori di colesterolo nel sangue superiore alla norma, specie in un contesto di rischio cardiovascolare (come, ad esempio, il diabete ).

Lo stile di vita sano di cui sopra ( dieta equilibrata + esercizio fisico) rappresenta in un certo senso il trattamento di prima linea per abbassare il colesterolo. Qualora tale trattamento non fosse efficace o non fosse sufficiente a riportare i livelli di colesterolo ematico a valori desiderabili, il medico che ha in cura il paziente potrebbe ritenere necessario ricorrere all'uso di specifici farmaci per ababssare il colesterolo .

Combinando una dieta sana ed equilibrata ad una regolare attività fisica, infatti, si possono ottenere risultati importanti in termini di abbassamento del colesterolo. In particolare:

Il primo e fondamentale approccio correttivo per abbassare il colesterolo è quello dietetico cui si deve indispensabilmente associare una regolarità fisica e l'abbandono di vizi pericolosi e comportamenti scorretti, come ad esempio il fumo .

Dieta

Dieta per Abbassare il colesterolo

Quando si parla di dieta per abbassare il colesterolo si vuol far riferimento ad un particolare regime alimentare il cui fine è quello, per l'appunto, di normalizzare i valori di colesterolemia quando eccessivamente alti o comunque al di sopra dei valori ritenuti normali.

Precisiamo, tuttavia, che l'alimentazione è in grado di influenzare i valori di colesterolo ematico solo in piccola percentuale (10-20%), in quanto il nostro organismo possiede un efficace meccanismo di sintesi epatica grazie al quale è possibile far fronte alle esigenze metaboliche del corpo senza dipendere eccessivamente dalle quantità introdotte con la dieta. Ricordiamo, infatti, che se da un lato è pur vero che elevati livelli di colesterolo sono pericolosi per la salute, dall'altro lato il colesterolo è una molecola preziosa che svolge funzioni importanti nell'organismo.

