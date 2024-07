A cosa serve la moxibustione o moxa? Come si fa?

La moxibustione viene promossa come trattamento per un'ampia varietà di condizioni, ma il suo utilizzo non è supportato da prove concrete e comporta un rischio di effetti avversi.

La moxibustione indiretta tiene un sigaro di moxa vicino al punto di agopuntura per riscaldare la pelle, o lo tiene su un ago per agopuntura inserito nella pelle per riscaldarlo. Esiste anche la moxa "adesiva".

La moxibustione diretta cicatrizzante posiziona un piccolo cono di moxa sulla pelle , in un punto di agopuntura, e lo brucia fino a quando la pelle non si riempie di vesciche , che poi si cicatrizzano dopo la guarigione.

I praticanti possono usare gli aghi per agopuntura, realizzati con vari materiali, in combinazione alla moxa, a seconda della direzione del flusso del qi che desiderano stimolare.

Alcuni credono che possa trattare condizioni associate al " freddo " o alle "carenze di yang" nella medicina cinese. Si ipotizza che la moxibustione mitighi il freddo e l'umidità nel corpo, e possa essere utilizzata per trattare il linfedema , in seguito alla dissezione dei linfonodi intrapelvici, e aiutare a girare i bambini podalici.

Funziona?

La maggior parte delle ricerche sulla moxibustione proviene dalla Cina ed è generalmente di bassa qualità. Si afferma che sia efficace per un'ampia varietà di condizioni; quasi come una vera e propria "panacea".

Gravidanza

Ci sono alcune prove che la moxibustione, abbinata ad altre procedure specifiche per ridurre il rischio di parto podalico, possa ridurre le possibilità che il bambino si presenti in posizione podalica, e può ridurre le possibilità che una persona abbia bisogno di ossitocina per aiutare l'inizio o il progresso del travaglio.

Questa prova è considerata con un livello "moderato" di certezza da una revisione sistematica Cochrane del 2023; tuttavia, il profilo di sicurezza di questi studi non era chiaro, poiché gli effetti avversi non sono stati ben considerati o correttamente segnalati.

Inoltre, non è noto il ruolo delle altre pratiche abbinate, per prevenire il parto podalico. Non ci sono prove che la moxibustione, se combinata con le pratiche standard, aiuti a ridurre il rischio che una persona necessiti di un taglio cesareo. Non è, inoltre, chiaro se ci siano dei benefici nel prevenire le rotture precoci della membrana o un effetto protettivo sul livello di pH del sangue del cordone ombelicale.

Altro

La moxibustione è stata studiata anche per il trattamento del dolore, del cancro, dell'ictus, della colite ulcerosa, della stitichezza e dell'ipertensione. Le revisioni sistematiche hanno scoperto che questi studi sono di bassa qualità e i risultati positivi potrebbero essere dovuti a bias di pubblicazione.