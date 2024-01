Perché se qualcuno ha il raffreddore ti sembra di iniziare a sentire i sintomi?

Essere vicini a qualcuno raffreddato, che starnutisce o ha sintomi dell'influenza , porta ad una immediata somatizzazione . Il corpo rispondere con un campanello d'allarme e va in auto protezione. Lo conferma uno studio recente: è un meccanismo di difesa del nostro organismo che si protegge in presenza di malattie e infezioni.

Ammalarsi col pensiero: come avviene?

Quando qualcuno si ammala o viene attaccato da un'infezione, il sistema immunitario risponde immediatamente. Ebbene, questa risposta immunitaria genera cambiamenti nel sito dell'infezione, ma anche in tutto l'organismo.

Secondo lo studio condotto dal team della dottoressa Patricia Lopes, docente di biologia alla Chapmann University (USA), pubblicato sulla rivista Functional Ecology, riguardano la persona malata, ma possono in qualche modo riguardare anche persone della cerchia di tale soggetto, come famigliari o amici. Il test è stato eseguito sugli animali in gravidanza, osservando come la risposta immunitaria delle madri alle malattie influenzasse i cuccioli. Stesso comportamento è stato riscontrato negli esseri umani.