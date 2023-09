Covid-19: si torna alle mascherine? Ecco le nuove regole

L'aumento dei contagi da Covid negli Stati Uniti sta mettendo in allerta i sistemi sanitari a livello nazionale. Le prescrizioni anti- contagio vengono ripristinate in America a seguito dell'impennata dei casi di positività alla variante Pirola . In Europa, l' Italia, è il secondo Paese per numero di nuovi positivi, ossia 26.998. Il Governo pubblica nuove regole di comportamento, non particolarmente restrittive, ma di contenimento, considerate le conseguenze registrate sui soggetti colpiti, che si sono dimostrare più lievi rispetto al passato.

Cosa fare in caso di positività o sintomi sospetti?

In questo paragrafo risponderemo alle domande più comuni in questo momento, in funzione dell'aumento dei contagi e delle regole di comportamento contenute nella circolare elaborata dalla direzione della Prevenzione del ministero della Salute, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge.

Chi è positivo al Covid deve osservare un periodo di isolamento? No, come precisato dalla circolare del Ministero, qualora si risulti positivi a un test molecolare o antigenico, è "consigliato indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o Ffp2), se si entra in contatto con altre persone. Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.

Come comportarsi fuori casa? In primis, applicare una corretta igiene delle mani ed evitare ambienti affollati.

Cosa fare in caso di contatto con un positivo? Per le persone che sono venute a contatto con casi di Covid-19 si "raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto". E nel corso di questi giorni "è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza.

Quando è necessario fare il tampone? In caso di sintomi che possono ricondurre a Covid-19, ed è avvenuto contatto con un positivo, è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare.