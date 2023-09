Covid-19: nuovi vaccini Pfizer e Moderna approvati in USA. E l'Europa?

Introduzione

Mentre in Italia e in Europa si discute sulla pericolosità delle nuove varianti del Coronavirus, come la Erin-EG.5, e si pianifica la nuova strategia vaccinale per l'autunno-inverno 2023-2024, negli Usa sono stati approvati i vaccini aggiornati contro il Covid-19 di Pfizer e Moderna. I vaccini saranno già disponibili nei prossimi giorni per tutti i cittadini americani dai sei mesi in su.