BRCA: cos’è? Come funziona il test e quando preoccuparsi

Quando funzionano normalmente, i geni BRCA1 e BRCA2 sono geni che producono proteine ​​che aiutano a riparare i danni che il DNA può subire nel corso del tempo. In questo modo, aiutano ad impedire che le cellule del seno, delle ovaie e di altri organi crescano e si dividano troppo rapidamente o in modo incontrollato. Per questo motivo, i geni BRCA sono noti come geni oncosoppressori .

Sapere di aver ereditato una modifica dannosa in uno di questi geni, permette di adottare misure per ridurre il rischio di sviluppare il cancro o per rilevarlo precocemente .

Chiunque sia preoccupato di aver ereditato una modifica dannosa nel gene BRCA1 o BRCA2 dovrebbe discuterne con il proprio medico per vedere se il test genetico è coerente con la propria anamnesi personale e familiare di cancro ovarico, cancro al seno maschile, cancro al pancreas o cancro alla prostata metastatico o ad alto rischio. In linea generale, quest'esame è raccomandato a coloro che hanno una maggiore probabilità di essere portatori di una mutazione nel gene BRCA1 o BRCA2 (es. familiarità per questo tipo di tumori o il fatto di aver sviluppato la neoplasia in giovane età)

Conoscere il proprio stato BRCA può influenzare il tuo percorso di trattamento se ti viene diagnosticato un tumore ovarico e fornire un'opportunità significativa per prevenire futuri casi di cancro, sia per sè che per i propri familiari. Ecco alcuni punti da considerare:

Interpretazione dei risultati

Cosa significano i risultati dei test genetici BRCA1 e BRCA2?

Il test per le modifiche ereditarie nei geni BRCA1 e BRCA2 può dare diversi risultati possibili:

Risultato positivo (è presente una modifica dannosa nel gene)

Risultato negativo (non è presente alcuna modifica dannosa nel gene)

Risultato di una modifica genetica (variante) di significato incerto (VUS).

BRCA positivo

Un risultato positivo del test BRCA indica che una persona ha una mutazione in BRCA1 o BRCA2 (queste sono solitamente indicate come varianti "patogene" o "probabilmente patogene" nei report dei test di laboratorio) e ha un rischio aumentato di sviluppare determinati tumori. Tuttavia, un risultato positivo del test non può dire se o quando l'individuo sottoposto al test svilupperà il cancro. Alcune persone che ereditano una modifica dannosa in BRCA1 o BRCA2 non sviluppano mai il cancro.

BRCA negativo

Un risultato negativo del test può avere diversi significati, a seconda della storia medica personale e familiare della persona sottoposta al test e se è già stata identificata una modifica genetica dannosa nella famiglia.

Se si sa che un parente stretto della persona sottoposta al test è portatore di una mutazione dannosa in BRCA1 o BRCA2 e il laboratorio era a conoscenza di tale variante quando ha eseguito il test, un risultato negativo del test è chiaro: significa che la persona sottoposta al test non ha ereditato la mutazione dannosa presente in famiglia e non può trasmetterla ai propri figli. Un risultato negativo del test non significa che una persona non avrà il cancro; si hanno comunque gli stessi rischi di cancro della popolazione generale e, a seconda della loro storia familiare, potrebbero comunque essere a rischio elevato di cancro.

Se la persona sottoposta al test non ha una storia personale di cancro o non risulta che la sua famiglia sia portatrice di una variante dannosa, il risultato negativo non fornisce ulteriori informazioni sul rischio di cancro oltre a quanto si conosce della sua storia familiare e di altri possibili fattori di rischio.

Variante di significato incerto (VUS)

A volte, un test genetico rileva una modifica in BRCA1 o BRCA2 per la quale non sono disponibili dati sufficienti per concludere che aumenta il rischio di cancro. Questo tipo di risultato del test è chiamato "variante di significato incerto". Molto spesso, man mano che diventano disponibili più dati, le varianti di significato incerto vengono riclassificate come benigne (non aumentano il rischio di cancro). Finché una variante di significato incerto non viene riclassificata, sia come dannosa che come benigna, la gestione del rischio di cancro dovrebbe basarsi sulla storia familiare e su altri fattori di rischio. La consulenza genetica può aiutare una persona a comprendere cosa può significare uno qualsiasi di questi risultati per la persona sottoposta al test e per i suoi parenti di sangue, comprese le generazioni future.

