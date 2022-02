Tra i soggetti a cui è particolarmente consigliato praticare yoga ci sono le donne in menopausa , che proprio attraverso alcune posizioni possono alleviare determinati sintomi e problematiche correlate a questa fase di importante cambiamento della vita.

A renderla una scelta valida per tutti è il fatto che ne esistano di diverse tipologie, ognuna delle quali con effetti specifici.

Lo yoga è una disciplina di origine orientale sempre più diffusa perché praticarla porta a diversi benefici , sia per il corpo sia per la mente.

Man mano che ci si avvicina al momento in cui le ovaie cessano la loro attività diminuisce la quantità degli ormoni prodotti, gli estrogeni .

I benefici dello yoga in menopausa

I benefici generici più importanti dello yoga, che lo rendono una pratica indicata a prescindere dall'età e dalla condizione fisica sono miglioramento del tono muscolare e della postura, raggiungimento di un maggior senso di equilibrio e di una più ampia capacità respiratoria e diminuzione dei livelli di stress e dell'insonnia.

Oltre a questi, durante la menopausa praticare yoga mantenendo contemporaneamente un'alimentazione sana può aiutare ad alleviare molti dei sintomi fisici tipici di questa fase di passaggio, dovuti ai cambiamenti ormonali.

Inoltre, tale disciplina orientale agendo profondamente anche sulla salute mentale migliorandola, rappresenta un ottimo alleato in questa fase della vita delle donne, in cui non sono rari momenti di sconforto, scarsa autostima ed episodi depressivi.

Le tipologie di asana da praticare

Per alleviare i malesseri legati alla menopausa si possono praticare diverse tipologie di asana, ovvero di posizioni.

Queste le più indicate sono le Asana di equilibrio che aiutano a rafforzare la muscolatura delle gambe e a migliorare l'equilibrio; di torsione che massaggiano agli organi interni mantenendoli attivi e ben funzionanti; di forza che mantengono elastica la pelle e rafforzano la mente; ristorative che aiutano il corpo a rilassarsi e favoriscono il sonno; e le invertite che migliorano la circolazione del sangue, contrastano stanchezza e crampi.