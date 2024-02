Vigoressia: significato, sintomi e come si cura

Generalità Shutterstock La vigoressia, o bigoressia, è un disturbo psicologico, che nasce dall'idea distorta di vedersi troppo magri e poco muscolosi e, al tempo stesso, che si caratterizza per un'ossessione esagerata per il fitness e il culturismo (anche detto bodybuilding). Nelle persone con vigoressia, l'esercizio fisico è in cima a ogni priorità; la vita sociale e il lavoro sono in secondo piano; ogni pensiero e ogni azione giornalieri vertono attorno all'aspetto del corpo e all'alimentazione; lo sport d'elezione è il bodybuilding; l'uso di integratori alimentari e, nei casi più gravi, quello degli steroidi anabolizzanti rappresentano la normalità. Forma di dismorfofobia descritta anche nel Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali (DSM), la vigoressia ha tipicamente un'origine multifattoriale: molto spesso, infatti, dipende da una combinazione di fattori biologici, sociali e biologici. Per una diagnosi corretta è importante rivolgersi a uno specialista dei disturbi psicologici, il quale valuterà la sintomatologia e la confronterà con i criteri diagnostici riportati nell'ultima edizione del DSM. Il trattamento include l'associazione tra psicoterapia e farmacologia. Il vero problema, tuttavia, non è tanto l'efficacia delle cure, ma il fatto che il paziente si convinca di soffrire di un disturbo e che ha bisogno di aiuto per superarlo.

Cos'è Vigoressia: significato La vigoressia, o bigoressia, è un disturbo psicologico, contraddistinto dalla preoccupazione ossessiva e quasi sempre infondata che il proprio corpo sia non sufficientemente muscoloso, magro e atletico. Il soggetto con vigoressia ha l'ossessione per il fitness, il culturismo (bodybuilding), il fisico magro, asciutto, ma muscoloso e per le diete rigide; la priorità su tutto (perfino lavoro, famiglia e socialità in generale) è l'allenamento in palestra e il mantenimento della massa muscolare; ogni azione e ogni pensiero quotidiani sono in funzione dell'aspetto del proprio corpo e dell'alimentazione. La persona con vigoressia, inoltre, ha la fissazione che il proprio corpo presenti qualcosa di sbagliato e di questo ne soffre; vede imperfezioni dove non ci sono (sempre relative al proprio corpo); ha paura di perdere il tono muscolare e, per tal motivo, si sottopone giornalmente a pesanti allenamenti in palestra. Cos’è la dismorfofobia: un breve ripasso La dismorfofobia è un disturbo mentale, caratterizzato dalla preoccupazione ossessiva e, spesso, priva di fondamento, che un particolare tratto del corpo (es: il naso) presenti un'imperfezione così evidente da doverla nascondere con ogni rimedio possibile, anche il più estremo (es: intervento di chirurgia estetica).

Presso psichiatri e psicologi, è parere unanime che la dismorfofobia sia un disturbo ossessivo-compulsivo. Per approfondire: Dismorfofobia: cos'è? cause, sintomi e rimedi Altri nomi della Vigoressia Oltre che con il termine di bigoressia, la vigoressia è conosciuta anche come dismorfia muscolare, anoressia inversa o complesso di Adone. Vigoressia e incertezze sulla classificazione Secondo alcuni esperti, in quanto sottotipo di dismorfofobia, la vigoressia è da considerarsi un disturbo ossessivo-compulsivo.

Secondo altri studiosi, invece, la vigoressia è più simile a un disturbo del comportamento alimentare, categoria quest'ultima a cui appartengono malattie come l'anoressia nervosa o la bulimia. Epidemiologia: quanto è comune la Vigoressia? La vigoressia colpisce in prevalenza gli uomini, in particolare quelli appartenenti alla fascia di età della tarda adolescenza e gli adulti giovani. Numeri precisi relativi all'incidenza e alla prevalenza della vigoressia nella popolazione maschile non sono al momento disponibili. Secondo uno studio (che meriti tutti gli approfondimenti del caso), lo 0,5% degli uomini soddisferebbe i criteri diagnostici relativi alla vigoressia; è parere degli esperti, tuttavia, che il disturbo sia sottostimato. Studi recenti suggeriscono che la diffusione nella popolazione femminile stia aumentando. Vigoressia: un po’ di storia La vigoressia è uno disturbo mentale che appartiene ai tempi moderni; la sua prima descrizione in una rivista scientifica, infatti, risale al 1993.

Ai tempi, il termine più usato per indicarla era anoressia inversa, per contrapporla all'anoressia nervosa.

Cause Gli esperti in materia di disturbi mentali concordano sul fatto che la vigoressia abbia più facilmente un'origine multifattoriale, piuttosto che sia la conseguenza di una specifica causa; ritengono, infatti, che in genere alla comparsa della bigoressia contribuiscano fattori biologici, fattori psicologici e fattori sociali. Cause di Vigoressia Essere stati oggetti di bullismo in età giovanile Molto spesso, le persone che sviluppano la vigoressia sono state oggetto di bullismo in età giovanile, per via di qualche difetto fisico (es: leggero sovrappeso, eccessiva magrezza ecc.).

In qualcuno, questo genere di prese in giro crea ferite più profonde che in altri; molto dipende dalla sensibilità dell'individuo. Bassa autostima Analizzando il profilo caratteriale e il vissuto dei soggetti con vigoressia, gli esperti hanno osservato che la bassa autostima e l'insoddisfazione verso il proprio corpo siano un tratto comune a molti pazienti, ragion per cui ritengono verosimile che possa avere un ruolo favorente.

Con l'allenamento e la muscolazione, queste persone ritengono inconsciamente di poter rinforzare la stima verso sé stessi. Isolamento sociale e solitudine Molte persone affette da vigoressia presentano una storia passata di isolamento sociale o avevano la tendenza a isolarsi dagli altri.

Anche questi comportamenti, quindi, sono inclusi tra i possibili fattori di rischio Esposizione mediatica Per quanto riguarda il Mondo Occidentale, chi studia ormai da anni la vigoressia e le sue caratteristiche ritiene che un importante fattore sociale associato alla comparsa del disturbo sia la continua esposizione mediatica a modelli incentrati sul valore dell'aspetto fisico: nelle pubblicità, i protagonisti sono persone dal fisico asciutto, tonico e muscoloso, e questo, in alcuni spettatori, può indurre il desiderio di conformarsi, di emulazione. Sport di alto livello Atleti e sportivi professionisti tendono a sviluppare più facilmente la vigoressia, in quanto gli elevati livelli di competitività a cui sono esposti tendono anche a favorire una maggiore critica verso sé stessi.

L'insuccesso in una competizione può portare la persona a intensificare gli allenamenti per migliorare le proprie prestazioni.

Maggiormente inclini alla vigoressia sono i partecipanti a sport in cui le dimensioni, la forza e il peso apportano vantaggi competitivi.

Sintomi e Complicanze Come si manifesta la Vigoressia? La vigoressia altera il profilo comportamentale della paziente. Nell'elenco dei comportamenti tipici di un individuo con vigoressia, rientrano: Preoccuparsi, in modo ossessivo e spesso infondato, del fatto che il proprio corpo non sia sufficientemente magro, muscoloso e atletico;

Sottoporsi a programmi di allenamento molto intensi, che impegnano molte ore complessiva della settimana, con l'intento di favorire la crescita muscolare;

Avere un'attenzione eccessiva e maniacale per l'alimentazione, che, nello specifico, deve comprendere esclusivamente cibi sani, ipocalorici e altamente proteici (N.B: l'alimentazione ricca di proteina può favorire l'ipertrofia dei muscoli se associata a un allenamento adeguato);

Anteporre alla vita sociale e all'attività lavorativa l'allenamento sportivo e la cura del proprio corpo;

Dedicare la maggior parte del proprio tempo e molte delle proprie risorse economiche nella frequentazione di palestre, centri fitness, centri estetici e nell'acquisto di riveste che trattino la cura del corpo e l'allenamento sportivo finalizzato all'accrescimento muscolare;

Guardarsi continuamente allo specchio, alla ricerca di qualche imperfezione nei muscoli. Per lo stesso principio, evitare categoricamente di guardarsi allo specchio in un periodo di inattività fisicadovuta a cause di forza maggiore;

Allenarsi anche in presenza di infortuni muscolari, che sconsiglierebbero la pratica sportiva;

Ricorrere continuamente a integratori alimentari;

Far uso di steroidi anabolizzanti, per incrementare la massa muscolare. Lo sapevi che… Purtroppo, molte persone con vigoressia fanno uso di steroidi anabolizzante per accresce la muscolatura e modificare il proprio aspetto fisico. Complicanze In assenza di trattamento e di una consapevolezza da parte del paziente, la vigoressia può avere serie ripercussioni sulla qualità della vita del soggetto interessato. Infatti: L'utilizzo di steroidi anabolizzanti , soprattutto se sconsiderato, è responsabile di gravi effetti collaterali, come atrofia testicolare, ginecomastia, ipertrofia cardiaca, psicosi ecc.;

, soprattutto se sconsiderato, è responsabile di gravi effetti collaterali, come atrofia testicolare, ginecomastia, ipertrofia cardiaca, psicosi ecc.; L'anteporre l'allenamento alle relazioni interpersonali e all'attività lavorativa può portare, rispettivamente, all' isolamento sociale e alla perdita del lavoro ;

e alla ; L'isolamento sociale e la perdita dell'attività lavorativa sopraccitati sono possibili cause di depressione e pensieri suicidi ;

e ; Il continuo allenamento, senza giorni di riposo e con carichi estremi, può avere un effetto opposto sull'apparato muscolare, indebolendolo e rendendolo sempre più suscettibili agli infortuni ;

; Le diete iperproteiche (ossia ad alto quantitativo di proteine) impegnano eccessivamente i reni, tanto che quest'ultimi, a lungo andare, potrebbero subire un grave danno.

Diagnosi Come riconoscere la Vigoressia? Per la diagnosi di vigoressia, è fondamentale consultare un esperto in materia di disturbi mentali. Lo specialista investigherà sui comportamenti anomali del paziente, li analizzerà e, alla fine li confronterà con i criteri diagnostici riportati nell'ultima edizione del DSM, il Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali. I punti fondamentali della diagnosi di vigoressia sono: Riscontro di una preoccupazione ossessiva che il corpo sia troppo magro e non sufficientemente muscoloso e Riscontro di comportamenti anomali associati a una fissazione per il culturismo e per una dieta ipocalorica e iperproteica. Criteri diagnostici In un soggetto con vigoressia, la preoccupazione ossessiva per la tonicità muscolare e la mania per il sollevamento pesi e la dieta ipocalorica si possono manifestare in almeno quattro modi, i quali rappresentano, a detta degli esperti, quattro importanti criteri diagnostici: 1° criterio : l'individuo con vigoressia antepone l'esercizio fisico e l'attenzione alla dieta a tutto ciò che potrebbe, in qualche modo, fargli rinunciare a una seduta di allenamento o farlo mangiare in maniera inadeguata alle sue abitudini;

: l'individuo con vigoressia antepone l'esercizio fisico e l'attenzione alla dieta a tutto ciò che potrebbe, in qualche modo, fargli rinunciare a una seduta di allenamento o farlo mangiare in maniera inadeguata alle sue abitudini; 2° criterio : l'individuo evita di mostrare il proprio corpo ad altri, per la paura, spesso infondata, di non essere sufficientemente magro o atletico. Qualora non potesse proprio evitarlo, il mostrarsi in pubblico lo porta a sviluppare ansia, stress e disagio;

: l'individuo evita di mostrare il proprio corpo ad altri, per la paura, spesso infondata, di non essere sufficientemente magro o atletico. Qualora non potesse proprio evitarlo, il mostrarsi in pubblico lo porta a sviluppare ansia, stress e disagio; 3° criterio : la preoccupazione ossessiva per la tonicità dei muscoli e per l'allenamento è tale da portare all'isolamento sociale, alla perdita del lavoro ecc.;

: la preoccupazione ossessiva per la tonicità dei muscoli e per l'allenamento è tale da portare all'isolamento sociale, alla perdita del lavoro ecc.; 4° criterio : l'individuo continua nella pratica di esercizio fisico, anche a dispetto di infortuni, e nell'uso di anabolizzanti, nonostante la consapevolezza degli effetti nocivi che quest'ultimi hanno sulla sua salute. Per poter parlare di vigoressia, è sufficiente che la preoccupazione per il corpo si manifesti anche soltanto con due di questi quattro criteri diagnostici. Difficoltà di diagnosi La vigoressia è, senza dubbio, un disturbo mentale sotto-diagnosticato. Il motivo di ciò è da ricercarsi nel fatto che, spesso, le persone che ne sono affette tendono a nascondere le proprie problematiche o non si rendono conto di soffrire di un problema per il quale hanno bisogno di aiuto.

Terapia Come si cura la Vigoressia? In caso di confermata diagnosi di vigoressia, il consiglio è consultare un professionista in disturbi mentali, nello specifico quelli inerenti i comportamenti ossessivi-compulsivi, e affidarsi alle sue indicazioni terapeutiche. L'approccio canonico prevede la combinazione tra psicoterapia cognitivo-comportamentale e terapia farmacologica. Inoltre, potrebbe rappresentare un ausilio al controllo del disturbo anche la terapia familiare. Come già anticipato, tuttavia, lo scoglio principale è convincere il paziente che soffre di un disturbo per il quale necessita di una cura specifica. Le persone con vigoressia tendono spesso a negare la propria condizione e qualsiasi tipo di aiuto; addirittura, ci sono soggetti che si arrabbiano e si isolano ancora di più, comportamento questo che molte volte porta a un peggioramento dei sintomi. Psicoterapia cognitivo-comportamentale La psicoterapia cognitivo-comportamentale ha lo scopo di insegnare al paziente affetto da vigoressia come identificare, dominare e prevenire i comportamenti problematici (in gergo specialistico, i "comportamenti disattivi" o "pensieri distorti"), che caratterizzano la preoccupazione ossessiva per una presunta magrezza o scarsa tonicità muscolare. Inoltre, è di enorme aiuto nel fornire un metodo di individuazione dei cosiddetti "grilletti della sintomatologia", ossia i fattori che scatenano i comportamenti patologici. La psicoterapia cognitivo-comportamentale prevede una parte "in studio", con lo psicoterapeuta, e una parte "a casa", riservata all'esercizio e al miglioramento delle tecniche di dominio e prevenzione. Farmaci I farmaci utilizzabili nel soggetto con vigoressia sono gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina.

L'assunzione di questi medicinali avviene soltanto su prescrizione medica; inoltre, da sola (senza la psicoterapia), ha benefici limitati. Psicoterapia familiare La psicoterapia familiare è un tipo di trattamento psicologico che interessa tutta la famiglia del paziente con vigoressia

Brevemente, si basa sul concetto che i genitori, i fratelli e gli altri parenti più stretti giochino un ruolo determinante nel supportare il proprio caro, durante il percorso terapeutico previsto per lui.

Per ottenere buoni risultati dalla psicoterapia familiare, è bene che la famiglia impari le caratteristiche del disturbo in atto e come aiutare al meglio chi ne è sofferente. Consigli e precauzioni Le persone consapevoli di soffrire di vigoressia e che sono intenzionate a superare la condizione possono trarre numerosi giovamenti da comportamenti quali: Limitare l'esercizio fisico e le attività di bodybuilding da 30 minuti a massimo 1 ora al giorno;

Interrompere l'uso di steroidi, frullati proteici e integratori per il fitness;

Eliminare i contatori di calorie e le app per il fitness dai tuoi dispositivi.

Prognosi Se il paziente accetta di sottoporsi alle cure previste e dà continuità alle sedute di psicoterapia cognitivo-comportamentale, la vigoressia tende ad avere una prognosi positiva. A compromettere la prognosi, anche a dispetto di cure adeguate, potrebbe essere l'uso prolungato, prima di iniziare le terapie, di steroidi anabolizzanti; si ricorda, infatti, che queste sostanze possono avere effetti collaterali a lungo termine dalle conseguenze irreversibili.