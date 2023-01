Viaggi lunghi in aereo: cosa succede all’organismo

Dopo il periodo legato alla pandemia le persone hanno ripreso a viaggiare, spesso anche per luoghi lontani che necessitano di compiere lunghi voli in aereo. Oltre alla noia e al jet leg in questi casi può capitare di dover far fronte a grandi o piccoli fastidi, legati al fatto che per l'organismo passare diverse ore a una elevata altitudine e con le condizione che si presentano all'interno della cabina può essere stressante.

Possibile disidratazione Durante un viaggio molto lungo non è raro avvertire una sensazione di secchezza alla gola, ma anche agli occhi e al naso. Questi eventi, se non presenti prima di prendere quota, non sono legati a un malessere di stagione ma al fatto che il corpo in volo tende a disidratarsi. Se il viaggio dura poco tempo il fenomeno può essere impercettibile ma più aumentano le ore, più diventa evidente, visto che è possibile arrivare a un litro e mezzo d'acqua in circa tre ore di volo. La disidratazione in aereo è perfettamente normale ed è dovuta alla pressurizzazione della cabina, necessaria perché i livelli di ossigeno rimangano dentro la soglia di sicurezza, che porta a un calo dei livelli di umidità. Per evitare di disidratarsi e ridurre il fastidio a naso, gola e occhi, la soluzione più immediata è quella di ricordarsi di bere un elevato quantitativo di acqua prima di intraprendere il volo. Evitare invece gli alcolici, perché il loro effetto diuretico è esattamente contrario a ciò che serve, così come il caffè, dal potere disidratante. Le persone che solitamente portano le lenti a contatto e che hanno occhi particolarmente sensibili, durante il volo dovrebbero inoltre preferire gli occhiali perché la secchezza degli occhi che può verificarsi in quota può a sua volta generare fastidi e irritazioni.

Mal d’orecchio In volo la pressurizzazione della cabina è stabile ma in fase di decollo e atterraggio, quando il velivolo sale e scende, la pressione a sua volta è altalenante e questo sbalzo può portare a diversi disturbi. Il più comune è il dolore alle orecchie dovuto al fatto che quando la pressione interna della cabina cambia impatta sulla tuba di Eustachio e non sempre questa riesce a reagire velocemente per abituarsi alla condizione. Se non accade può capitare che le orecchie si tappino e inizino a fare male. Per prevenire questo fastidio o dolore si può iniziare a masticare una gomma da masticare qualche minuto prima della salita o discesa o sbadigliare. Queste azioni, infatti, permettono all'aria di circolare di più e riportare la pressione interna dell'orecchio ai suoi livelli standard.

Mal di testa Anche il mal di testa in aereo è comune, al punto che esiste addirittura il termine cefalea da aeroplano. In questo caso gli studi non hanno ancora chiarito con esattezza cosa la provocherebbe, ma come per il mal di orecchie sembra che la responsabilità sia da attribuire alla pressione interna della cabina. L'unico metodo per provare a prevenire questa cefalea è assumere un analgesico circa mezz'ora prima del decollo.

Sonnolenza Quando si va in montagna capita di sentirsi più stanchi, e lo stesso succede quando si è in aereo, a causa dell'altitudine e della pressione all'interno del velivolo che porta la saturazione dell'emoglobina a scendere in conseguenza al fatto che i livelli di ossigeno diminuiscono. In questa condizione il corpo per usare meno energia possibile reagisce addormentandosi o mandando uno stimolo di forte stanchezza che induce a farlo. Più il volo è lungo più la sonnolenza si fa sentire e l'unica reale soluzione è cedervi.