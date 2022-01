Vesciche ai piedi: cause e rimedi

Vesciche ai piedi: come comportarsi

In presenza di una vescica al piede particolarmente dolorosa, non procedere con i rimedi della nonna, ossia prendere l'ago, scaldarlo al fuoco e bucando la bollicina per far uscire il siero, ma seguire una semplice automedicazione. Va sottolineato che se la vescica non è dolorosa o non impedisce la deambulazione, è consigliabile lasciare che si assorba spontaneamente, limitandosi ad applicare un cerotto per tre giorni, dopo aver pulito e disinfettato la zona.

In caso di vescica dolorosa e/o dalle dimensioni importanti: