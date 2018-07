Esistente in due forme – la forma flaccida e la forma spastica – la vescica neurologica può causare problematiche come la ritenzione urinaria o l'incontinenza urinaria; inoltre, se dovuta a cause molto gravi o se non sottoposta ai giusti trattamenti, può risultare dannosa per i reni e dar luogo a complicanze, quali: i calcoli renali e l'idronefrosi con reflusso vescico-ureterale.

Per diagnosticare la vescica neurologica e individuarne la precisa causa scatenante, sono fondamentali: l'esame obiettivo, l'anamnesi, una valutazione neurologica, studi urologici, studi urodinamici ed esami radiografici.

La vescica neurologica impone una terapia causale, laddove possibile, e una terapia sintomatica.

Breve richiamo anatomico della Vescica

Conosciuta anche come vescica urinaria, la vescica è un organo cavo, muscolo-membranoso e impari, che serve alla raccolta dell'urina prodotta nei reni e pronta all'espulsione tramite il meccanismo della minzione.

La vescica trova sede nella regione anteriore del bacino, appoggiata al pavimento pelvico, dietro la parete addominale e la sinfisi pubica, davanti al retto e sopra la prostata nell'uomo, davanti a utero e vagina nella donna.