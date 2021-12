Le vertigini sono un sintomo in presenza del quale chi ne è vittima ha l'impressione che l'ambiente circostante si muova o ruoti tutt'attorno. A provocare le vertigini può essere un problema dell'apparato vestibolare dell' orecchio interno (vertigini periferiche), oppure un problema con sede nell' encefalo (vertigini centrali). La più comune causa di vertigini è la condizione nota come vertigine parossistica posizionale benigna (VPPB); la VPPB è un disturbo dell'apparato vestibolare. Spesso, chi soffre di vertigini lamenta anche altri sintomi, tra cui: nausea , vomito , perdita di equilibrio , nistagmo , sudorazione e/o perdita dell'udito . Per poter trattare correttamente le vertigini, è fondamentale, in corso di diagnosi, identificare le precise cause scatenanti.

Le vertigini che, invece, derivano da un problema dell'encefalo – per la precisione, o del cervelletto o del tronco encefalico – sono meglio conosciute come vertigini centrali .

Le vertigini e i sintomi associati hanno durata variabile da paziente a paziente: in alcuni soggetti, possono svanire dopo qualche secondo / minuto ; in altri, invece, possono protrarsi anche per diverse ore , se non addirittura giorni .

In alcuni individui, la sensazione indotta dalle vertigini e i sintomi d'accompagnamento possono essere appena accennati; in altre persone, invece, possono essere anche molto marcati e severi.

Con la prescrizione di esami più approfonditi, il medico diagnosta è spesso in grado di risalire alle cause delle vertigini .

In genere, di fronte a un paziente che lamenta vertigini, il medico procede nel seguente modo: per prima cosa, sottopone il soggetto a un breve questionario; dopodiché esegue un accurato esame obiettivo e analizza attentamente la storia clinica (anamnesi); infine, in base al quadro sintomatologico e a ciò che è emerso dalle valutazioni precedenti, prescrive esami più approfonditi.

Terapia

Rimedi Vertigini: Come si Curano?

Il trattamento delle vertigini dipende dalle cause scatenanti e dalla severità dei sintomi.

Di seguito, l'articolo riporta le terapie adottate contro le principali cause di vertigini.

Labirintite: Come si Cura?

Per la labirintite virale non esistono trattamenti particolari; in questi frangenti, l'unica indicazione medica consiste nello stare a riposo, in attesa che l'infezione guarisca spontaneamente.

Diverso invece è il caso della labirintite batterica: questa condizione richiede la somministrazioni di antibiotici.

Per approfondire, si legga: Farmaci per la Cura della Labirintite.

In tutte quelle circostanze in cui la labirintite ha pregiudicato le capacità uditive, è raccomandabile rivolgersi a un esperto in malattie dell'orecchio e disturbi dell'udito, per ricevere le cure più adeguate al caso.

Alcune forme di labirintite richiedono il ricorso a un trattamento noto come riabilitazione vestibolare.

Breve approfondimento: cos'è la riabilitazione vestibolare? La riabilitazione vestibolare consiste, sostanzialmente, in un programma di esercizi il cui scopo è indurre un adattamento, da parte del cervello, alle vertigini presenti.

In altre parole, è un trattamento mirato ad abituare il cervello alle sensazioni anomale presenti durante un episodio di vertigini.

Neuronite Vestibolare: Come si Cura?

Successiva di solito a un'infezione di tipo virale, la neuronite vestibolare è una condizione che, in genere, tende a guarire in modo spontaneo, senza particolari trattamenti.

Il percorso di guarigione potrebbe durare diverse settimane.

Quando le vertigini sono particolarmente severe e associate a sintomi fastidiosi (vomito, nausea ecc), i medici consigliano di sdraiarsi a letto fino alla loro conclusione e, in alcuni casi, di assumere determinati medicinali, quali la proclorperazina e gli antistaminici.

In presenza di una neuronite vestibolare, è altamente sconsigliato bere alcolici e stancarsi eccessivamente.

Vertigine Parossistica Posizionale Benigna: Come si Cura?

In genere, le persone con vertigine parossistica posizionale guariscono spontaneamente nel giro di diverse settimane o mesi.

Secondo gli esperti, la risoluzione delle VPPB è legata alla dissoluzione dei cristalli di carbonato di calcio, circolanti nei canali semicircolari dell'apparato vestibolare.

Tuttavia, è bene precisare che, per accelerare il processo di guarigione e per migliorare il quadro sintomatologico, i medici consigliano di:

Alzarsi lentamente dal letto.

Evitare di rivolgere lo sguardo verso l'alto, quindi evitare attività che possono indurre a compiere tale gesto.

Sottoporsi alla manovra di Epley . La manovra di Epley consiste nell'esecuzione di 4 specifici movimenti della testa, il cui scopo è muovere i cristalli di carbonato di calcio e posizionarli in punti tali da risultare innocui (o comunque meno influenti) dal punto di vista sintomatico.

. La manovra di Epley consiste nell'esecuzione di 4 specifici movimenti della testa, il cui scopo è muovere i cristalli di carbonato di calcio e posizionarli in punti tali da risultare innocui (o comunque meno influenti) dal punto di vista sintomatico. Se la manovra di Epley ha scarsi risultati o è ineseguibile per problemi al collo da parte del paziente, praticare gli esercizi di Brandt-Daroff.

Se la manovra di Epley e gli esercizi di Brandt-Daroff sono inefficaci, se i sintomi non accennano a migliorare e se compaiono altri disturbi ancora, è opportuno rivolgersi nuovamente allo specialista e affidarsi alle sue indicazioni.

Sindrome di Ménière: Come si Cura?

Esistono vari trattamenti per le vertigini indotte dalla sindrome di Ménière.

Tra le cure possibili, rientrano:

Vertigini Centrali: Come si Cura?

Poiché l'emicrania rappresenta la principale causa di vertigini centrali, in questa sezione ci si limiterà a una veloce descrizione del trattamento previsto in tale circostanza.

La cura dell'emicrania prevede in genere la somministrazione di una serie di farmaci, per alleviare la sintomatologia dolorosa e per prevenire gli attacchi di mal di testa.

Per approfondire il tema dei medicinali utili nella gestione dell'emicrania, si consiglia la lettura dell'articolo presente qui.

Altri approfondimenti:

Vertigini: Cosa Fare durante un Attacco?

In genere, durante un attacco di vertigini, è consigliabile sdraiarsi in una stanza tranquilla e poco illuminata. Questo dovrebbe attenuare la sensazione dell'ambiente che gira e anche la nausea.

Vertigini: Cosa Fare per Prevenire/Evitare un Peggioramento dei Sintomi?

In genere, per prevenire o evitare un peggioramento delle vertigini, i medici consigliano di sottrarsi, per quanto possibile, alle situazioni stressanti e che causano ansia.